Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Moskova, liderler toplantısına hazırlık süresini saldırı düzenlemek için kullanıyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Moskova, liderler toplantısına hazırlık süresini saldırı düzenlemek için kullanıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın iki ülke liderlerinin bir araya geleceği toplantıya hazırlık süresini Ukrayna'ya yönelik yeni büyük saldırılar başlatmak için kullandığını söyleyerek ABD ve Avrupa'ya, "Rusya'ya yaptırım" çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 10:04 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy'den "Rusya'ya yaptırımlar uygulayın" çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova'nın iki ülke liderlerinin bir araya geleceği toplantıya hazırlık süresini ülkesine yönelik yeni büyük saldırılar başlatmak için kullandığını söyledi.

        Zelenskiy, "Diplomasi için bir fırsat penceresini yeniden açmanın tek yolu, Rus ordusunu finanse edenlere karşı sert önlemler almak ve Moskova'nın kendisine karşı bankacılık ve enerji yaptırımları gibi etkili yaptırımlar uygulamaktır" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanması hususunda iyimserliğini sürdürürken, Rus ordusu Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırılara devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Habertürk Anasayfa