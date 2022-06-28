Zelenskiy: Rusya, dünyadaki en büyük terör örgütü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini belirterek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." dedi.
Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kremençuk ve Harkiv kentlerine yönelik Rus saldırılarını değerlendirdi.
Poltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Bu terörden başka bir şey değil. Yer yüzünde yerlerinin olmaması gereken kesinlikle kafası bozuk teröristler ancak bu tür nesneyi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısıdır." dedi.
"HARKİV'DEKİ RUSYA SALDRISINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ"
Rus ordusunun Harkiv şehrine de saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 2 bin 800 çeşitli füze fırlattığı bilgisini paylaştı.
Zelenskiy, "Rusya, dünyanın en büyük terör örgütü haline geldi. Bu bir gerçek. Bunun yasal tarafının olması gerekiyor. Dünyada herkesin, Rus petrolünü satın alınıp sevk edilmesi, Rus bankalarıyla çalışılması, Rus devletine vergi ve harç ödemesi, teröristlere para verilmesi anlamına geldiğini bilmelidir. Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.
KREMENÇUK'TA VURULAN ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÖLEN KİŞİ SAYISI 16'YA ÇIKTI
AA'nın haberine göre; Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, "Enkaz çalışmaları sürüyor. 16 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Bunların arasında 25'i hastaneye kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko da vurulan alışveriş merkezine gelerek, burada incelemelerde bulundu.
Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 40’tan fazla kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!