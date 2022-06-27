Zelenskiy: Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti

Ukrayna'nın Kremençuk bölgesinde kalabalık alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulduğu açıklandı.

Ukrayan Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada alışveriş merkezinde 1000'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Kayıp sayısının henüz bilinmediğini belirten Zelenskiy "Kurbanların sayısını hayal etmek bile imkansız" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Twitter'dan alınmıştır.