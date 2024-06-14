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        Haberler Dünya Zelenskiy'den G7 liderlerine çağrı: Marshall Planı"na benzer bir plana ihtiyacımız var | Dış Haberler

        Zelenskiy'den G7 liderlerine çağrı: Marshall Planı"na benzer bir plana ihtiyacımız var

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki liderlere hitaben yaptığı konuşmada, liderlerden, Ukrayna'nın kalkınması için "Marshall Planı"na benzer bir planın hazırlanmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:43 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:49
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        "Marshall Planı"na benzer bir plan istedi
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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        G-7 Zirvesi'nin dünyanın farklı bölgelerini bir araya getiren küresel bir toplantı olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yalnızca dünya çoğunluğunun ortak eylemleri sorunların üstesinden gelebilir." dedi.

        Ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna hava sahasının daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Zelenskiy, ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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        Ukrayna ordusuna teslim edilen Batı silahlarının son dönemlerde ülkesinin sınırları dışında kullanılmasına izin verilmesi ile Ukrayna'nın Harkiv ve diğer şehirleri koruma imkanının arttığını aktaran lider, buna rağmen daha çok Patriot sistemin gerekli olduğunu belirtti.

        F-16 KONUSUNDA DA DESTEK İSTEDİ

        Ukrayna ordusunun, F-16 savaş uçaklarını kullanma sürecinin hızlandırılması konusunda müttefiklerden destek talep eden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Sizlerden, F-16'ya geçişimizi hızlandırmak için elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum. Bu da (Ukraynalı) pilot eğitimlerinin hızlandırılması, pilot eğitim merkezlerinin sayısının artırılması anlamına geliyor."

        "BU AYNI ZAMANDA BİR BARIŞ İLANI OLACAK"

        Zelenskiy, savaştan etkilenen ülkesinin kalkınması ve inşasına destek vermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın düzenlendiğini hatırlattı.

        Ukrayna'nın kalkınması için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan "Marshall Planı"na benzer ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek benzer bir planın hazırlanması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlar, gelin böyle bir toparlanma planını hep birlikte hazırlayalım ve bunu ortak bir G7+ deklarasyonuyla, toparlanma deklarasyonuyla doğrulayalım. Bu aynı zamanda bir barış ilanı olacak, çünkü restorasyon sayesinde insanlar gerçekten barışın olacağını, buna inandığımızı ve barışı, savunma kadar önemsediğimizi görecekler."

        Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle söz konusu plan üzerinde çalışıp Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de sunabileceklerini ifade etti.

        Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın kullanmasına izin verilmesi konusuna da değinen Zelenskiy, liderlerden destek talep ettiğini dile getirerek, "Rus savaşının yol açtığı hasarın Rusya tarafından ödenmesinin adil olacağını siz ve ben, hepimiz anlıyoruz." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
        #G7 zirvesi
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