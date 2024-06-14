Zelenskiy'den G7 liderlerine çağrı: Marshall Planı"na benzer bir plana ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

G-7 Zirvesi'nin dünyanın farklı bölgelerini bir araya getiren küresel bir toplantı olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yalnızca dünya çoğunluğunun ortak eylemleri sorunların üstesinden gelebilir." dedi.

Ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna hava sahasının daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Zelenskiy, ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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Ukrayna ordusuna teslim edilen Batı silahlarının son dönemlerde ülkesinin sınırları dışında kullanılmasına izin verilmesi ile Ukrayna'nın Harkiv ve diğer şehirleri koruma imkanının arttığını aktaran lider, buna rağmen daha çok Patriot sistemin gerekli olduğunu belirtti.

F-16 KONUSUNDA DA DESTEK İSTEDİ

Ukrayna ordusunun, F-16 savaş uçaklarını kullanma sürecinin hızlandırılması konusunda müttefiklerden destek talep eden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden, F-16'ya geçişimizi hızlandırmak için elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum. Bu da (Ukraynalı) pilot eğitimlerinin hızlandırılması, pilot eğitim merkezlerinin sayısının artırılması anlamına geliyor."