Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüşmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Baerbock’un Kiev’e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Zelenskiy ile planlanan görüşmenin Ukrayna liderinin programının yoğunluğu nedeniyle iptal edildiğini belirtti.
AA'nın haberine göre; Baerbock ise bu ziyaretin Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile planladığını, Fransız mevkidaşının programının iptaliyle bu görüşmenin de iptal edildiğini söyledi.
Almanya’da yayın yapan N24 televizyon kanalı, Zelenskiy-Baerbock görüşmesinin Ukrayna tarafının inisiyatifiyle iptal edildiğini öne sürdü. Almanya Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, Baerbock’un Zelenskiy ile bir araya geleceğini bildirmişti.
ALMANYA UKRAYNA’YA SİLAH VERMEYİ REDDEDİYOR
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde 5 Şubat’ta yayımlanan haberde, Ukrayna’nın Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına ve bir kopyası da Savunma Bakanlığına verilen mektupta, Ukrayna’nın Almanya’dan beklediği silahların listesinin de yer aldığı belirtilmişti.
Haberde, mektupta istenen silahların savunma amaçlı olduğunun vurgulandığı aktarılarak, bu talebin Rusya ile gergin durum ve Rus tehdidinden dolayı bir an önce işleme alınmasının istendiği ifade edilmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Şubat’ta, Alman hükümetinin Ukrayna’ya 5 bin miğferin yanında gece görüş cihazları, sinyal bozucu veya telsiz göndermeyi düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin soru üzerine, yıllardan beri Alman hükümetinin net bir yol izlediğini vurgulayarak "Kriz bölgelerine silah vermiyoruz ve Ukrayna’ya saldırı silahı sağlamıyoruz. Selefim böyle yaptı. Bu doğruydu ve doğru kalacak." ifadelerini kullanmıştı. Scholz, Alman halkının da bu konuya Alman hükümeti gibi yaklaştığını belirtmişti.
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