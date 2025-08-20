Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Zeki Yavru: Panathinaikos için kolay lokma değiliz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Zeki Yavru: Panathinaikos için kolay lokma değiliz

        Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru, Panathinaikos için kolay lokma olmadıklarını ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 19:09 Güncelleme: 20.08.2025 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Panathinaikos için kolay lokma değiliz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Panathinaikos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off maçı için Yunanistan’ın Atina şehrinde bulunan Samsunspor, son antrenman öncesinde maçın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Thomas Reis ile birlikte basın toplantısına katılan kaptan Zeki Yavru, önemli açıklamalarda bulundu.

        "PANATHINAIKOS İÇİN KOLAY LOKMA DEĞİLİZ"

        Herkese kolay lokma olmadıklarını göstermek istediklerini ifade eden Zeki Yavru, "Kulüp tarihinin en önemli günlerinden birini yarın yaşayacağız. Bunun bilinci ve gururuyla geldik. En iyi şekilde takımımızı ülkemizi temsil edeceğiz. En iyi skoru alarak avantajla evimize dönmek istiyoruz. Kolay lokma değiliz. Bunu göstermek için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 10 yıl sonra Avrupa’da sahne almak benim adıma da gurur verici. Hedefimiz camiamızı mutlu etmek ama ülke puanına katkı sağlamak da istiyoruz. Ülkemiz adına da bu maç çok önemli. Sonuçlar umarım iyi olur ve ülke puanına en iyi katkıyı vermek istiyoruz. Burada herkes bizi çok sıcak karşıladı. Biz de misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Dostça bir mücadele olmasını diliyorum. Son antrenmanı yapacağız. Biz de rakip gibi agresif futbol oynuyoruz. Yarın sahada elimizden geleni yapacağız. Turu geçmek için çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Sevindirici bir skorla evimize dönmek istiyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Panathinaikos kendilerini favori görebilir ama yarın onlara bunun tersini göstermek istiyoruz" dedi.

        Samsunspor ile Panathinaikos yarın TSİ ile 21.00’de karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa