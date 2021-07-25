A Milli Takım ve Lille'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Zeki Çelik, İtalya yolunda!

Lille formasıyla geçen sezon şampiyonluk yaşayan Zeki'ye Hakimi'yi PSG'ye satan Inter ve Fiorentina'nın talip olduğu aktarıldı.

Fransız ekibinin Zeki Çelik için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.