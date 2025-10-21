Zekeriyaköy nerede? Zekeriyaköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

Şehrin kalabalığından uzak olan Zekeriyaköy, şehrin tüm imkânlarına da yakın bir noktadadır. Bu nedenle birçok sakini vardır. Komşu ilçeleriyle birlikte şehirdeki gözde merkezlerden biri olarak göze çarpar. Peki Zekeriyaköy hangi şehirde yer alıyor? İşte detaylar…

ZEKERİYAKÖY NEREDE?

Zekeriyaköy nerede? İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan Zekeriyaköy, Sarıyer ilçesinde yer alır. Şehrin kuzeyinde konumlanır. Zekeriyaköy;

Karadeniz’e yakın bir konumdadır.

Doğusunda Uskumruköy yer alır.

Batısında Kilyos vardır.

Güneyinde Sarıyer merkez konumlanır.

Kuzeyinde ise Karadeniz sahili yer alır.

Zekeriyaköy, Belgrad Ormanı’na da son derece yakın bir konumdadır. Bu da bölgenin oksijen açısından zengin, yeşil bir çevreye sahip olmasını sağlar. Sonuç olarak Zekeriyaköy, doğa içinde yaşamı ve şehre ulaşım kolaylığıyla göze çarpar.

ZEKERİYAKÖY HANGİ ŞEHİRDE?

Zekeriyaköy hangi şehirde yer alıyor? İstanbul’da bulunan Zekeriyaköy, Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalledir. İstanbul’un kuzey noktasında yer alan Zekeriyaköy, bilhassa son 20 yılda lüks konut projeleriyle öne çıkmıştır. Bu anlamda günümüzde de konuşulan önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

ZEKERİYAKÖY HANGİ İLDE? Zekeriyaköy hangi ilde? İstanbul iline bağlı olan Zekeriyaköy, Avrupa Yakası'nda yer alır. Ayrıca Sarıyer Beldesi içindedir. Zekeriyaköy'ün genelinde yeşil alanlarıyla öne çıkar. Bu anlamda da şehrin yeşil kalmış nadir bölgelerden biridir. ZEKERİYAKÖY HANGİ BÖLGEDE? Zekeriyaköy hangi bölgede bulunuyor? Ülkemizin Marmara Bölgesi sınırlarında yer alan Zekeriyaköy, şehrin kuzeydoğu bölgesinde konumlanır. Şehrin önemli bir parçası olan Zekeriyaköy mahallesi, sahip olduğu doğal güzelliklerle özellikle göze çarpar. ZEKERİYAKÖY KONUMU NEDİR? Zekeriyaköy konumu nedir? İşte detaylar; Bağlı olduğu il İstanbul'dur.

Bağlı olduğu ilçe Sarıyer’dir.

Zekeriyaköy mahallesinin bulunduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.

Söz konusu mahalle, İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır.

Zekeriyaköy mahallesi, Sarıyer merkeze 10 kilometre uzaklıktadır. ZEKERİYAKÖY HAKKINDA BİLGİLER Zekeriyaköy, 1990’lı yıllardan itibaren hızla gelişmeye başlayan bir yerleşim bölgesi olmuştur. Eskiden küçük bir köy yerleşimiyken günümüzde İstanbul’un en prestijli yaşam alanlarından biri olmuştur. Bölgede ağırlıklı olarak villalar, site yaşamı ve doğayla uyumlu modern konutlar bulunur. Zekeriyaköy hakkında diğer bilgiler şöyledir;

Zekeriyaköy’ün tarihi, neredeyse Osmanlı dönemine kadar uzanır.

Adını bölgeye yerleşen Zekeriyya Baba isimli bir dervişten aldığı üzerine bir bilgi vardır.

Uzun yıllar boyunca küçük bir köy olarak varlığını sürdürmüştür.

1990’lı yıllarda inşa edilen villa projeleriyle dönüşüme uğramıştır.

Zekeriyaköy, günümüzde özellikle üst gelir grubuna hitap eden konut projeleriyle öne çıkar.

Zekeriyaköy, Belgrad Ormanı’na ve Karadeniz sahiline yakınlığı sayesinde doğayla iç içe bir yaşam sunar.

Mahallede çoğunlukla geniş bahçeli evler, orman manzaralı siteler ve sessiz sokaklar bulunur. ZEKERİYAKÖY ÇEVRESİNDE GEZİLECEK YERLER Belgrad Ormanı

Orman Yürüyüş Parkurları

Emirgan Korusu

Kilyos Caddesi çevresi

Uskumruköy Yolu

Rumeli Hisarı

Sarıyer Sakıp Sabancı Müzesi

Atatürk Arboretumu

Atatürk Kent Ormanı

Rumeli Feneri

Sadberk Hanım Müzesi

Sait Halim Paşa Yalısı

Maslak Kasırları

Neşetsuyu Tabiat Parkı

Yusuf Ziya Paşa Köşkü

Bentler Tabiat Parkı

Rumeli Feneri Topçu Kalesi

Garipçe Kalesi

Elgiz Müze

Kilyos Sahili

Baykuş Plajı

Altınkum Plajı

Kumköy

