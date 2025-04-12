Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 Faaliyet Raporu'ndaki verilere göre Türkiye'de yıllara göre avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle: "2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2024'te 189 bin 520 balon balığı yakalandı, 14 milyon 214 bin balığın ekosisteme girişi engellendi."