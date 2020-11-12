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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Tarabya sahilde rutin olarak yaptığı sabah yürüyüşünde objektiflere yansıdı.

Daha önce de maskesiz yakalanan ve "Ben kimseye yaklaşmıyorum" diyerek açıklamada bulunan Çilingiroğlu'nun yine tedbirsiz bir şekilde spora çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Zehra Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince el sallayarak selam verdikten sonra yoluna devam etti.