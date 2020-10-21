Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Sahilde yürüyüş yapan Çilingiroğlu'nun pandemi kuralları gereği maske takmaması dikkat çekti.

Zehra Çilingiroğlu, "Maskeniz neden takılı değil?" diye soran muhabirlere, "Sahilde yürüdüğüm için mesafemi koruyorum. İnsanlardan uzağım, kimseye yaklaşmıyorum" yanıtını verdi.