Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tatil için alışveriş yapan Zehra'ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.

Zehra Çilingiroğlu, güzelliği ve elbisesi ile dikkat çekti.