Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, gün boyu güneşlenen sevgililer, bir ara şakalaşarak kahkaha attı. Sevgilisini daha önce annesiyle de tanıştıran Zehra Çilingiroğlu ile Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun aşkı tam gaz devam ediyor.