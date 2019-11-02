Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem veren her ailenin mutfağında eksik etmediği ıspanak; pişirildiği zaman hemen tüketilip, tekrar ısıtılmaması gerekn yemeklerin başında geliyor. Bunun sebebi, ıspanağın gelişimi için gerekli olan nitratın ısıtıldığı zaman zehirli olan nitrite dönüşmesi.

Özellikle bebeklere ısıtılmış ıspanak yedirilmesi çok tehlikeli olabiliyor. Bebekler için 5 mg nitrit alımı bile çok ciddi boyutlarda zehirlenmeye yol açabiliyor.

Nitrit/ Nitrat zehirlenmesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik olarak ortaya çıkıyor. Bu duruma "Mavi Bebek Sendromu" adı veriliyor.

ISPANAK ZEHİRLER Mİ?

Gıdalarla ilgili dikkat edilmesi gerekenlere de yer verilen broşüre göre, demir deposu olan ıspanak, pişirildikten sonra buzdolabında veya açıkta bekletildiğinde “zehir deposuna” dönüşebiliyor.

Zehir Danışma Merkezi uzmanlarına göre, pişirilen ıspanak bekletildiğinde içinde nitrit oluşabiliyor ve tüketilmesi halinde nitrit zehirlenmesine yol açabiliyor. Bunun için ıspanağın pişirildikten sonra açıkta veya buzdolabında bekletilmemesi, hemen tüketilmesi isteniyor.