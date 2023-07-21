Zararlarını duyduğunuzda bir daha tüketmek istemeyeceksiniz! İşte dünyanın en sağlıksız 15 besini!
Hayatımızın büyük bir bölümünü yemek yiyerek geçiriyoruz. Peki yediklerimizin sağlığımıza zarar verdiğini hiç düşünüyor muyuz? Yoksa sadece tadına odaklanarak mı tüketiyoruz? Aslında severek tükettiğimiz ve evimize giren birçok besin sağlığımızı tehdit edebiliyor ve hastalıklara yol açabiliyor. İşte, o çok sevdiğimiz ve hemen hepimizin evinde bulunan fakat zararları saymakla bitmeyecek 15 besin...
- 1
ŞEKER
Pew Araştırma Merkezi'ne göre; Amerikalılar 2014 yılında günde 90 gramdan fazla ilave şeker tüketiyordu. Bu, FDA'nın günde 50 gram tavsiye ettiği şekerin 40 gram üzerindeydi. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 25 gramdan ise 65 gram fazlaydı.
- 2
KRUVASAN
Sağlıksız madde: Bitkisel yağlar, margarin
Bunun yerine: İçeriğinde bolca lif bulunan yulafı tercih edebilirsiniz.
- 3
DONDURULMUŞ GIDALAR
Sağlıksız malzemeler: Sodyum, koruyucu maddeler
Bunun yerine: Her zaman taze sebze ve meyveden yana olmanızı öneririz. Yemeklerinizi de taze olarak tüketmelisiniz.
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- 4
PET ŞİŞE SULAR
Sağlıksız madde: BPA (Bisfenol-A)
BPA, hemen hemen tüm gıda ambalajlama plastiklerinde bulunan, hormonu taklit eden bir kimyasaldır. Klinik ve Deneysel Üreme Tıbbı'ndaki bir araştırmaya göre; bu kimyasalın kronik olarak yutulması çeşitli hormonal değişikliklere neden olabilir.
Bunun yerine: Cam şişedeki sulardan tüketebilirsiniz.
- 5
MISIR GEVREKLERİ
Sağlıksız malzemeler: Butillenmiş Hidroksitolüen (BHT), Butillenmiş Hidroksianisol (BHA), rafine edilmiş karbonhidrat, ilave şeker
Bunun yerine:Sağlıklı kahvaltılıklara yönelmenizi öneririz. Örneğin; kahvaltıda gevrek yerine lif deposu yulaftan yararlanabilirsiniz.
- 6
ŞEKERSİZ ÇİKOLATA
Sağlıksız malzemeler: Sukraloz, maltitol
Bunun yerine: Bitter çikolata tüketebilirsiniz.
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- 7
HAZIR LİMONATA
Sağlıksız malzemeler: Şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu
Bunun yerine: Suyun içerisine meyve koyarak tüketebilirsiniz.
- 8
YAPAY ÇİKOLATA KAPLAMALI YİYECEKLER
Sağlıksız madde: Polisorbat 60
Bunun yerine: Sağlıklı orjinal çikolatalar tüketmenizi öneririz.
- 9
GRANOLA BAR
Sağlıksız malzemeler: Şeker, mısır şurubu, sorbitol, soya fasulyesi yağı, BHT
Bunun yerine: Karışık kuruyemiş, bal, pirinç ve keten tohumundan oluşan omega-3 bakımından zengin bu karışımı tüketebilirsiniz.
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- 10
KAHVE KREMASI
Sağlıksız malzemeler: Soya ve kanola yağı
Bunun yerine: İnek sütü tüketmeniz önerilir.
- 11
VEGGIE BURGER
Sağlıksız malzemeler: Yapay tatlar, disodyum inosinat ve karamel rengi
Sebzeli burgerde et olmadığı için yapay aromalar, disodyum inosinat (lezzetin artırılması) ve kanserojen olan karamel rengi şüpheli bileşenlerle doludur.
Bunun yerine: Tamamen organik sebzeler ya da cevizden yapılan sebzeli burgerleri tercih etmenizi öneririz.
- 12
BARBEKÜ SOS
Sağlıksız madde: Yüksek fruktozlu mısır şurubu
Bunun yerine: Yemeklerinizde sos tadı almak istiyorsanız organik hardal tercih edebilirsiniz.
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- 13
MAYONEZ
Sağlıksız madde: Sodyum, şeker, koruyucu maddeler
Mayonez, boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır.
Bunun yerine: Yoğurt, limon suyu, hardal, biber ve baharatları harmanlayarak evde daha sağlıklı bir mayonez yapabilirsiniz.
- 14
TUZ
Günlük hayatımızda tuzu gerektiği miktarda kullanmamız uzmanlar tarafından öneriliyor. Fakat tuzun aşırı kullanımı tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Miktarı uygun olduğu sürece kaya tuzu, kristal tuzu kullanımı normal karşılanıyor fakat yine de aşırıya kaçılması durumunda beraberinde hastalıklar gelebiliyor.
- 15
İŞLENMİŞ ET
İşlenmiş etlerin içerisinde yüksek miktarda tuz bulunuyor bu sebeple bazı hastalıklar meydana gelebiliyor. Vücudun gerektiğinden fazla sodyum almasıyla; böbreklerde problemler,kalp krizi ve inme riskleri ortaya çıkabiliyor.
**Yazılanlar doktor tavsiyesi değildir, verilen bilgileri hayatınızda uygulamaya başlamadan önce doktorunuza danışın.**
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