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Sanatçı Zara, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Zara, "Bir sanatçının en büyük heyecanı konser öncesinde seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanırken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissediyorum." sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Sahnesine "Vur Gitsin" şarkısıyla başlayan Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı, konseri boyunca "Dilenci", "Bir Teselli Ver", "Sevemedim Kara Gözlüm" gibi Türk müziğine damga vurmuş birçok şarkıya da repertuvarında yer verdi.

Zara, Boğaz manzarası eşliğindeki keyifli konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı kostümle çıktı. Şarkıcı, sahneye ilk olarak omuzlarını ve belini siyah transparan tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir elbise ile çıktı.

Zarafetiyle göz kamaştıran Zara, konserinin ilerleyen dakikalarında hayranlarının karşısına bu kez içinde ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir başka zarif kostümle çıktı.

Hayranlarına Kuruçeşme Açıkhava'da müzik dolu bir gece yaşatan Zara, sahnede bir şova da imza attı. Bir yıldır dans dersleri aldığını dile getiren Zara, roman kıyafetleriyle sahneye çıktı ve "Babuba" şarkısında sergilediği etnik dans figürleriyle göz kamaştırdı. Ünlü sanatçının görsel şovunda kendisine dansçılar da eşlik etti.