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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Zanlı 14 yaşında! Kadın komşusunun boğazını kesti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!

        Tekirdağ'da, 14 yaşındaki İ.Ş., çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdığı komşusu 25 yaşındaki Rabia Yeşil'i boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. İ.Ş. ile ona yardım ettiği öne sürülen iki kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:37
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        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
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        Tekirdağ'da tüyler ürperten olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.

        GENÇ KADINI YARDIM İÇİN ÇAĞIRDI

        İ.Ş. (14) adlı erkek çocuğu, evde yalnız başınayken komşusu 1 çocuk annesi Rabia Yeşil'i (25), çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdı.

        BIÇAKLAYIP ZİYNET EŞYALARINI ALDI

        DHA'daki habere göre bunun üzerine eve giden Yeşil, çamaşır makinesi ile ilgilenmeye başladı. Bu sırada İ.Ş., üzerinde taşıdığı bıçak ile Yeşil'i boğazından bıçaklayıp, üzerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonunu alarak kaçtı.

        GENÇ KADININ DURUMU CİDDİ

        Rabia Yeşil'in seslerini duyan diğer komşular, kanlar içinde buldukları kadını kendi imkanları ile Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yeşil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan İ.Ş.'yi yakaladı.

        GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI

        Polis, daha sonra İ.Ş.,'ye yardım ettiği gerekçesiyle A.K. (27) ve İ.Ş.'yi (47) de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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