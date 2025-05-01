Tekirdağ'da tüyler ürperten olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.

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GENÇ KADINI YARDIM İÇİN ÇAĞIRDI

İ.Ş. (14) adlı erkek çocuğu, evde yalnız başınayken komşusu 1 çocuk annesi Rabia Yeşil'i (25), çamaşır makinesini çalıştıramadığı gerekçesiyle yardıma çağırdı.

BIÇAKLAYIP ZİYNET EŞYALARINI ALDI DHA'daki habere göre bunun üzerine eve giden Yeşil, çamaşır makinesi ile ilgilenmeye başladı. Bu sırada İ.Ş., üzerinde taşıdığı bıçak ile Yeşil'i boğazından bıçaklayıp, üzerindeki ziynet eşyaları ile cep telefonunu alarak kaçtı.

GENÇ KADININ DURUMU CİDDİ Rabia Yeşil'in seslerini duyan diğer komşular, kanlar içinde buldukları kadını kendi imkanları ile Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yeşil'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. REKLAM

ZANLI GÖZALTINA ALINDI İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan İ.Ş.'yi yakaladı.

GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI Polis, daha sonra İ.Ş.,'ye yardım ettiği gerekçesiyle A.K. (27) ve İ.Ş.'yi (47) de gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.