Zanaatını aktarmak için 57 yaşında usta öğretici oldu

"DÖŞEMEALTI HALISININ SIRRINI VERİYORUM"

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde dokuma usta öğreticisi olduğunu belirten Ayşe Taç, "Şu an 1 öğrencim var. O benim kalemim. Benim okumam, yazmam var ama Mevlam gönlüme göre öğrenci verdi. Şu an ona halıyı ezbere öğretiyorum. Sonra modele bakarak öğrenecek. Döşemealtı halısının her sırrını veriyorum. Mesleğimi ona devredeceğim. Döşemealtı halılarını dokuyan son zanaatkarlardanım. Halı dokurken çok duygulanıyorum. Kafamda hiçbir şey kalmıyor. Akademisyenler bana alzaymır olmayacağımı söyledi. Bu mesleğin böyle sırları olduğunu bilmiyordum diyerek teşekkür ettim.

Halıyı dokurken 'Senin modelin' diyorlar. Ben de 'Bilgisayarın içinde diyorum. 'Bu kadar modeli nasıl kafanda tutuyorsun' diyorlar. 'Bilmiyorum, Allah'ın verdiği bir yetenek herhalde' diyorum. Bana şaşırıyorlar. Büyük halılar 2 ayı geçiyor, küçük halılar da 1 ayda yapılıyor. Bana gram soruyorlar, ben de kazan kazan boyayıp, gözümün pratiğiyle çözüyorum. İpimi de telef etmiyorum. Hayalim, herkes bundan ekmek yesin. Yeni nesil telefonu bırakıp, bu işe dönsün. Döşemealtı halısının bitmesini istemiyorum. Bu kültürümüzü bırakmayalım, senelerdir bunun için uğraştım" dedi.