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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı YHT biletleri: 2025 TCDD Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir bilet fiyatları ne kadar oldu? ,

        YHT biletlerine zam geldi! 2025 zamlı YHT biletleri kaç TL'ye yükseldi?

        Geçtiğimiz günlerde köprü ve otoyollara gelen zam sonrasında bir zam haberi de TCDD'den geldi ve Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarında artışa gidildi. Tren biletlerine en son 2024 Temmuz ayında yüzde 25 zam yapılmıştı. Peki, 2025 zamlı YHT biletleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:13
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        • 1

          Ulaşımla ilgili bir zam haberi de TCDD'den geldi. Buna göre; Yüksek Hızlı Tren seferlerine zam yapıldı. TCDD'den yapılan açıklamada, fiyatların yeniden değerleme oranının altında güncellendiği ifade edildi. Peki, 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, tüm yön bilet fiyatları...

        • 2

          YHT BİLETLERİNE ZAM GELDİ!

          TCDD Taşımacılık AŞ Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarını artırdı.

          TCDD'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          ZAMLI YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Açıklanan karar sonrası Ankara-İstanbul güzergahı bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi.

          YÖN 2024 FİYATI 2025 FİYATI ZAM ORAN
          Ankara-İstanbul 540 TL 780 TL 44.4
          Ankara-Konya 250 TL 360 TL 44.0
          Ankara-Eskişehir 280 TL 390 TL 39.0
        • 4

          YILLIK ARTIŞ YÜZDE 81

          TCDD açıklamasında yapılan zammın enflasyon altında olduğu belirtilse de Temmuz ayında da ortalama yüzde 25 zam yapılmıştı.

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