        ZAMLI SİGARA FİYATLARI EKİM 2025: İki sigara grubuna daha zam geldi! Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?

        Zamlı sigara fiyatları 2025: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigara şirketleri art arda zam kararlarını açıklamaya devam ediyor. Bu sebeple sigaraya zam son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçen hafta PM, CB, JTİ ve BAT gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullananlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        Giriş: 23.10.2025 - 07:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 07:08
        • 1

          Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Ekim ayına girilmesiyle birlikte sigara şirketleri zam kararı aldı. Bu kapsamda geçen hafta PM, CB, JTİ ve BAT gruplarına zam yapıldı. 21 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere iki sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından duyurulan zam haberleri sonrası güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Ekim 2025 zamlı sigara fiyatları…

        • 2

          İKİ SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

          Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından sigara şirketleri yeni zamlarını duyurmaya devam ediyor.

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

          Dündar'ın açıklamasına göre, PM, CB, JTİ ve BAT sigara gruplarına yapılan zammın ardından IT ve TT gruplarına da zam uygulandı.

        • 3

          SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

          IT ve TT sigara gruplarına yapılan zam, 21 Ekim 2025 Salı gününden itibaren geçerli oldu.

        • 4

          EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

          Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 87 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        • 5

          EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

          • PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

          • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        • 6

          • CB grubundaki sigaraların fiyatları ise 90 TL'ye çıktı.

          • BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        • 7

          • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 105 TL, en ucuz sigara fiyatı 88 TL oldu.

          • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 87 TL, en pahalı sigara fiyatı 105 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
