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        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı evde bakım maaşı temmuz yatan iller listesi sorgulama: 5 Temmuz 2024 Evde bakım parası hesaba yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?

        Evde bakım maaşı araştırmaları temmuz ayına girilmesiyle devam ediyor. Her ay belirli tutarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde paylaştık. Bilindiği gibi, zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu. İşte temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 00:14 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:19
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        • 1

          Evde bakım maaşları yatan iller listesi sorgulamaları sürüyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin araştırmalar temmuz ayı ortalarına yaklaşılmasıyla hız kazandı. Peki, zamlı evde bakım maaşları yatırıldı mı, ne zaman yatacak? İşte 5 Temmuz 2024 evde bakım maaşı yatan iller tam liste...

        • 2

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

        • 3

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

          Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak.

        • 4

          TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sogulanabiliyor.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor

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