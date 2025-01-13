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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2025 OCAK || 4A-4B-4C SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi ay alınacak, Ocak mı, Şubat mı?

        Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi 2025 Ocak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

        Emekli maaşı zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyona göre, emekli zammı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığına da bu oranda zam yapıldı. Yeni taban maaş bu durumda 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselecek. Ancak bu rakamın geçerli olması için yasal süreç gerekiyor. Bu kapsamda düzenlemenin bu aya yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay alınacak, Ocak mı, Şubat mı? İşte, 2025 Ocak 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri ve günleri bilgisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:29
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        • 1

          Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zam oranı belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netlik kazandı. Buna göre emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı da 14 bin 469 bin TL olarak açıklandı. En düşük emekli aylığına yüzde 15,75 zam uygulanmasını içeren kanun teklifi ise Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Taban aylık düzenlemesinin bu aya yetişip yetişmeyeceği merak edilirken ‘’SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları en zaman yatacak, Ocak’ta mı, Şubat’ta mı?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2025 Ocak 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme takvimi hakkında detaylar…

        • 2

          2025 OCAK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

          Emekli ve memur maaşları, yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşıyor. Emekli ve memur zam oranı 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor.

          Aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

          SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 15,75 olurken, memur zammı yüzde 11,54 oldu.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA

          En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 oranında zamlandı.

          Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

          Ancak taban aylığa yapılan iyileştirme için bir Meclis süreci gerekiyor.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MECLİS'TE

          En düşük emekli aylığının 2025 yılında 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 oranında zamla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

          Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında 1000 liraya çıkarılması bekleniyor.

          AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığından 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını belirterek, maliyetin temmuz ayındaki 33 milyar liranın üzerinde olacağını söyledi.

        • 5

          GÖZLER TABAN AYLIK DÜZENLEMESİNDE

          Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.

          En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

        • 6

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.

          Öncelikle en düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

          Eğer karar yetişmezse, ocak ayı zam farkları Şubat ayı içerisinde ödenecek. Buna göre taban aylık alan emekliler, 14.469 – 12.500 = 1.969 TL fark ödemesi alacak.

        • 7

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          SSK ve Bağkur emeklileri, tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında emekli maaşlarını alıyor.

          İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 8

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 9

          4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

          Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

          Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

          Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde

          Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.

        • 10
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