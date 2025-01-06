MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

2025 ocak ayı emekli maaşı zammı sonrası, zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme takvimi ve günleri hakkında henüz SGK'dan yada Bakanlık'tan resmi açıklama gelmedi.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;