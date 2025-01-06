Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi 2025: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?
Enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündeme taşındı. Açıklanan enflasyon oranına göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Akabinde ise yeni ve zamlı emekli maaşı ödeme takvimi için araştırmalar hız kazandı. Zamlı tutarlar Aralık- Temmuz döneminde geçerli olacak. Peki ocak zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2025 zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? İşte, 4A, 4B ve 4C Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi
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Zamlı emekli maaşının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Enflasyon oranı açıklanmasının ardından zamlı memur maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber ''Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Peki; 2025 Ocak Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? İşte detaylar...
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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.
Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.
Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammı sonrası, zamlı emekli maaşlarının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme takvimi ve günleri hakkında henüz SGK'dan yada Bakanlık'tan resmi açıklama gelmedi.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
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Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde
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Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
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