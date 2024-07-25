Zamanla yeniden doğanlar: İşte insanların geçirdiği değişimler sizi çok şaşırtacak!
Birçok kişi muhtemelen kendilerinde bir şeyleri değiştirmek ister, örneğin kilo vermek, cildini düzeltmek, saçını değiştirmek gibi fiziksel düzeltmeler yapabilir. Bu dönüşümü sonuna kadar götürdüklerinde ise tanınamayacak kadar değişebilirler. Peki, bu tarz değişim geçiren insanları merak ediyor musunuz? İşte, büyük dönüşümler geçiren 15 insanın fotoğrafı ve yorumları!
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Zaman, insanların hayatlarında büyük değişimler yaratabilir. Kimileri kariyerlerinde dev adımlar atarken kimileri fiziksel görünümlerinde veya yaşam tarzlarında köklü değişiklikler yapar. Haberimizde zamanla inanılmaz dönüşümler geçiren insanların internette paylaştıkları fotoğraflarını ve dönüşümlerine dair yaptıkları yorumları derledik. İşte, detaylar...
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''Aynı yerde ilerleme fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Soldaki fotoğraf yolculuğumun tam başlangıcından, sağdaki fotoğraf ise bugünden. Çocuğum büyüyor, ben küçülüyorum.''
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''Kasvetli bir dünya ve gelecek gibi görünen şeyden, her gün kendimi zorlamaya ve her şeyin tadını çıkarmaya. Vazgeçmeyin.''
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"2,5 yılda 80 kilo verdim. Sonunda eskiden kendimi içinde iyi hissetmediğim kıyafetleri giyebiliyorum.''
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''Solda 16/17 yaşlarındayım sağda ise 29/30. Bu kadar değişebileceğimi düşünmüyordum.''
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''Sonunda cildimi düzeltebildim.''
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''18 yaşındayken ilk pasaportumdan ve 30’lu yaşlarımda ilk modellik çekimlerimden birinden fotoğraflara bakın!''
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''Daha gidecek çok yolum var ama geldiğim noktayı görmek beni hala şok ediyor. Benim aklımda, ben hala ilkiyim.''
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''Üstteki resimde taşıdığım ağırlığın üçte birini kaybettim. İlk kez 5 kilometreyi durmadan koştum ve ilk yardımsız barfiksimi çektim, mutlu hissediyorum.''
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''Her yıl kendime bir sonraki doğum günümde daha az kilo alacağımı söylüyordum ama 10 yıl boyunca daha çok kilo aldım. Ancak 9 aydır aralıklı oruç yapıyorum ve düşük karbonhidratla besleniyorum, sonunda kilo verdim.''
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''3 yıllık bir yolculuktu. Biraz kilo verdim, kötü bir kocadan kurtuldum ve yepyeni bir hayat kazandım! Hala bitmedi.''
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''20 yaştan 30'a. 10 yıl çok fark yaratıyor. Saç bakımına hala çok zaman ayırmıyorum ama sonunda bunun benim için nasıl işe yarayacağını buldum.''
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''4 yıl sonunda istediğim görünüme kavuştum.''
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''4.5 aydır kilo verme sürecindeyim ve bu kadar fark ettiğini fotoğrafımı görene kadar anlamamıştım.''
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''Gerçekten ışıltıyı hissediyorum.''
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''20 yaştan 30 yaşa... Artık daha normal görünüyorum.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit