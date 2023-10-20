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        Haberler Sağlık Sağlıklı Beslenme Zamanına göre tüketin! İşte Ekim ve Kasım ayında yenebilecek balıklar!

        Zamanına göre tüketin! İşte Ekim ve Kasım ayında yenebilecek balıklar!

        Uzmanların açıklamalarına göre her ay uygun balık tüketmelisiniz. Bunun asıl sebepleri arasında deniz canlılarının yumurtlama dönemlei yer alıyor. Eğer yumurtlama dönemindeki balıkları yerseniz bu ekosistemin bozulmasına sebebiyet verir. Bu sebeple aya göre balık tüketimi oldukça önemli. İşte Ekim ve Kasım aylarında tüketebileceğiniz balıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:07
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        • 1

          Hangi balığı ne zaman alacağınızı ve nasıl pişireceğinizi bilmek sağlığınız açısından önemli. Uzmanalara göre her aya ve mevsime uygun balıkları tüketmelisiniz. Ekim ayında genellikle izmarit, kılıç balığı, torik gibi balıklar tüketilirken, kasım ayında ise kılıç, uskumru, mezgit, levrek, sarıkanat, çinekop, sardalya, orfoz, kıraça tüketilebilir. İşte Ekim ve Kasım aylarında yiyebileceğiniz diğer balıklar...

        • 2

          İSTAVRİT

          Sarıkanat ya da sarıkuyruk olarak bilinen istavrit Ekim ve Kasım aylarında sıklıkla tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Su altında toplu hareket ettikleri için çabuk fark edilirler.

          FIRINDA İSTAVRİT

          Malzemeler

          Yarım kilo istavrit

          1 yemek kaşığı zeytin yağı

          Birer çay kaşığı tuz, pul biber

          Fırın kağıdı

          Yapılışı: Balıkları temizleyip bol suda yıkadıktan sonra iyice süzdürün. Bir tepsiye yağlı kağıdı yayın ve balıkları dizin. Ayrı bir kasede yağ, tuz ve biberi karıştırıp bir fırçayla balıklara sürün. Kağıdı kenarlarından kapatıp paket yapın. 250 derecelik fırında ilk 20 dakika kapalı pişirin sonra üzerini açıp 15 dakika daha pişirin ve servis edin.

        • 3

          LEVREK

          Türkiye kıyılarında Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de bulunan levrek, Ekim ve Kasım ayları içerisinde rahatlıkla tüketilebilir. Eti yağsız ve taze olan levrek, oldukça lezzetli balıklar arasında yer alır.

          SARIMSAK SOSLU FIRIN LEVREK

          Malzemeler

          1 kilo levrek

          Sos malzemesi:

          Bir çay bardağı zeytinyağı

          Yarım demet maydanoz

          9 diş sarımsak

          2 çorba kaşığı limon suyu

          Tuz

          Karabiber

          Yapılışı: Levrekleri ortasından açarak temizleyip yıkayın. Yan yüzlerine bıçakla çizik atın. Sos için ayırdığınız maydanozu kıyın, sarımsağı ezin. Maydanoz, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırarak sosunuzu elde edin. Sosunuzu tatlı kaşığı yardımıyla önce balığın iç kısmına kalanı da üzerine sürün. Balığınızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirin. Yanında fırında pişmiş patates, sebze ya da limon dilimleri ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

        • 4

          SOMON

          Çocuklarda beyin gelişimi, kronik hastalıkların iyileşmesi, Alzheimer, kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesi ve genel olarak bireylerin sağlıklı olmasında önemli bir besin kaynağı olan somon, Ekim ve Kasım aylarında tüketilebilir.

          FIRINDA SEBZELİ SOMON

          Malzemeler

          6-7 çiçek brokoli

          1 adet patates

          1 adet havuç

          1 adet soğan

          3 diş sarımsak

          1 adet kırmızı kapya biber

          1 tutam tane karabiber

          6-7 adet defne yaprağı

          2 adet büyük boy somon

          3 dilim limon

          1 tutam tuz

          Yapılışı: Fırın tepsisinin en altına pişirme kağıdı serin. Ardından tepsinin en altına dilimlediğiniz patatesleri dizin. Daha sonra havuç, kırmızı kapya biber ve soğanları dilimleyip koyun. Sarımsak ve defne yapraklarını da ekleyin. En üste somonu ekleyip üzerine dilimlenmiş limonları dizin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. İlk yarım saat yanmaz kağıtla üstünü kapatıp kendi buharında pişirin. Diğer 15 dakika da kağıdı çekip üstünü kızartabilirsiniz.

        • 5

          HAMSİ

          Türkiye'nin her bölgesinde tüketilmesine karşın Karadeniz kültürü ve mutfağının değişmez bir parçası olan hamsi, Ekim ve Kasım aylarında tüketilebilir. Tavada, fırında, buğulama gibi birçok yöntemle pişirilebilir.

          HAMSİ BUĞULAMA

          Malzemeleri

          1 kilo hamsi

          2 soğan

          2 domates

          2 limon

          4-5 dal maydanoz

          1 çorba kaşığı sıvı yağ

          Karabiber

          2 çay bardağı su

          Yapılışı: Hamsileri ayıklayıp bol suda yıkayalım. Soğan, domates ve limonları ince halkalar şeklinde dilimleyelim. Maydanozu yaprak yaprak ayıralım. Hamsileri derin bir kap içerisine alalım. Karabiber, tuz ve sıvıyağı karıştıralım. Düztabanlı bir tencere içerisine balıklarımızı yerleştirelim. 2 çay bardağı su ekleyip kapağı kapalı olarak 15 dakika kadar pişirelim. Sıcak olarak servis edelim.

        • 6

          BARBUN(YA)

          Orta boy balıklar arasında en sevilenlerden biri olan barbun ya da barbunya oldukça doyurucudur. Ekim ve Kasım ayları arasında oldukça lezzetli olan barbunya tekir balığından burnunun dik oluşu, ağzın göz hizasına ulaşması, göz çukuru altında üç adet pul bulunması, vücudunun yanları, ilk sırt yüzgecinin bantsız oluşu ile ayrılır.

          FIRINDA BARBUNYA

          Malzemeler

          1 kilo Barbunya balığı

          1 yemek kaşığı tereyağı

          2 orta boy soğan

          1 sivribiber

          2 yemek kaşığı karabiber

          2 çay kaşığı tuz

          3-4 defne yaprağı

          Yapılışı: Kafaları koparılmış ve temizlenmiş balıkları tuzlayın ve beklemeye bırakın. Balıkları yapacağınız tepsiyi yağlayın. Alt kısma soğanları dizin. Üzerine balıkları dizin. En üst kısma defne yapraklarını koyun. Kırmızı renkli balığı fırında pişene kadar bekleyin. Afiyetle soğutmadan yiyin.

        • 7

          PALAMUT

          Ekim ve Kasım aylarında en lezzetli palamutları bulabilirsiniz. Özellikle Karadeniz ve Marmara palamudu ise tadı daha güzel olacaktır. Tavası, kızartması, buğulaması, ızgarası olsun birçok çeşidini yapabilirsiniz.

          PALAMUT TARİFİ

          Malzemeler

          4 tane temizlenmiş palamut

          2 adet soğan

          2-3 diş sarımsak

          1 büyük domates

          2 adet çarliston biber

          1 tane limon

          Zeytinyağı

          Tuz

          Karabiber

          Tereyağı

          Yapılışı: Bir borcama folyo kağıt serin. Temizlenmiş balıkların üzerine zeytinyağı sürün. Hem dışına hem de içine karabiber ve tuz serptikten sonra folyonun üzerine dizin. İnce dilimlenen domates, biber, soğan, limon dilimlerini ve sarımsakları yerleştirin. En son tereyağını her yere gelecek şekilde dağıtın ve folyo kağıdı sıkıca kapatın. 200 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

        • 8

          MERCAN

          Fiyat olarak biraz tuzlu olan Mercan balığı Ekim ve Kasım aylarında en lezzetli olan balıklar arasında yer alıyor.

          TAVADA MERCAN

          Malzemeler

          7 adet mercan balığı

          2-3 çorba kaşığı mısır unu

          1 tatlı kaşığı tuz

          Kızartmak için yarım fincan sıvıyağ

          Yapılışı: İç kısmı temizlenmiş olan mercanların uzun yüzgeçleri de kesilir. Balıklar tuzlanır. Her yerleri iyice mısır ununa bulanır ve kızgın yağda kızartılır.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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