Zamanına göre tüketin! İşte Ekim ve Kasım ayında yenebilecek balıklar!

SOMON

Çocuklarda beyin gelişimi, kronik hastalıkların iyileşmesi, Alzheimer, kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesi ve genel olarak bireylerin sağlıklı olmasında önemli bir besin kaynağı olan somon, Ekim ve Kasım aylarında tüketilebilir.

FIRINDA SEBZELİ SOMON

Malzemeler

6-7 çiçek brokoli

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber

1 tutam tane karabiber

6-7 adet defne yaprağı

2 adet büyük boy somon

3 dilim limon

1 tutam tuz

Yapılışı: Fırın tepsisinin en altına pişirme kağıdı serin. Ardından tepsinin en altına dilimlediğiniz patatesleri dizin. Daha sonra havuç, kırmızı kapya biber ve soğanları dilimleyip koyun. Sarımsak ve defne yapraklarını da ekleyin. En üste somonu ekleyip üzerine dilimlenmiş limonları dizin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. İlk yarım saat yanmaz kağıtla üstünü kapatıp kendi buharında pişirin. Diğer 15 dakika da kağıdı çekip üstünü kızartabilirsiniz.