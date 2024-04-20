Birlikte büyüyen aşk: Uzun süreli ilişkilerde yaşanan 10 durum
Bir ilişkiye başlayıp onu sürdürmek zor olabilir. Ancak başladıktan sonra Stony Brook Üniversitesi'nde psikolog olan Daniel O'Leary'e göre eşler, 10 yıl sonra duygularının güçlendiğini fark ediyorlar. Peki, O'Leary'den yola çıkarak uzun süreli ilişkiler nasıl ilerler? İşte, sizin için uzun ilişkisi olan insanların anlayabileceği 10 durum!
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Bir ilişkinin başlangıcında konuşmayı başlatan kişi olmak, güzel görünmek gibi durumlar bile korkutucu olabilir. Ancak bu ilişki, psikolog O'Leary'e göre uzun süreliye döndüğünde insanlar rahatlayabilir. Haberimizde sizin için uzun süreli bir ilişkiye sahip olunduğunda yaşanan durumları derledik. İşte, detaylar...
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10. FARKLI BEKLENTİLERDEN KORKMAMAK
O’Leary’e göre uzun vadeli bir ilişkinin temel avantajlarından biri tek bir mekanizma gibi hareket edebilmektir. Yani, partnerinizin alışkanlıklarını, arzularını ve hedeflerini bildiğiniz için takım arkadaşısınızdır ve her zaman birbirinizi desteklemeye hazırsınızdır.
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Yani bir ilişkinin başlangıcında partnerinizin planları (örneğin iş için Çin'e taşınmak) sizi şaşırtabilir, ancak zaman geçtikçe partnerinizin ne istediğini anlarsınız ve muhtemelen ikiniz de aynı hayallerin peşinden koşmaya başlarsınız.
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9. FARKLI KONULARI TARTIŞMAKTAN KORKMAMAK
Bir ilişkinin başlangıcında iletişim anlaşmanın anahtarıdır. O’Leary’e göre yeni çiftler, tartıştıkları konuları kısıtlamaya çalışıyor ve uzun süredir birlikte olanlar ise istedikleri her konuyu konuşabiliyorlar. Yani, partnerlerin iletişimi ne kadar güvenilir olursa ilişkileri de o kadar güçlü olur.
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8. GÖRÜNTÜYÜ UMURSAMAMAK
Başlangıçta insanlar genelde kendilerinin en ideal versiyonu olmaya çalışıyorlar: Mükemmel görünmek, harika kokmak ve her zaman iyi bir ruh halinde olmak. İlişki oldukça güçlendiğinde ise partnerlerine kötü ya da yorgun hissettiklerini göstermekten korkmazlar. Nasıl bir görüntüde olunursa olunsun partnerleri için hâlâ en iyisi olabileceklerini bildikleri için insanlar daha rahat davranabiliyor.
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7. ÇEVRENİZİN PARTNERİNİZİ SEVMEMESİNİ TAKMAMAK
Yeni ilişkiler genellikle eleştiriyi pek iyi kaldıramayabilir. Ancak birisiyle uzun süre birlikte olunduğunda başkalarının görüşlerine aldırış etmezsiniz. Babaanneniz kız arkadaşınızdan hoşlanmayabilir veya arkadaşlarınız erkek arkadaşınızın size uymadığını düşünebilir.
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O’Leary’e göre bu tarz düşünceler, partnerinizin sizin için doğru kişi olduğunuzu düşünmeye başladığınızda bir kulağınızdan girip diğerinden çıkabilir.
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6. İŞYERİNDEKİ SORUNLARIN İLİŞKİNİZİ BOZMASINDAN KORMAMAK
Kariyerdeki iniş çıkışlar, bir kişi için başa çıkmaları gereken zorluklardır. Uzun süreli bir ilişkide olan insanlar ise tüm zorlukların üstesinden birlikte gelir, başarıları ve başarısızlıkları paylaşır, birbirlerine destek olurlar.
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Bazen sürekli iş yüklerine katlanmak zor gelebilir ancak çift güçlüyse, bu zorluklardan korkmazlar çünkü onlarla daha önce başa çıkmayı başarmışlardır ve bu durumlarda ne yapacaklarını bilirler.
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5. PARTNERİNİZLE VAKTİNDE TANIŞMAK
Bir çift uzun vadeli bir ilişkiye dönüşmeye başladığında sıklıkla kendilerine şu soruyu sormaya başlarlar: "Bu ilişkiye şimdi ihtiyacım var mı?/ Henüz hayatımı oturtmadım, erken değil mi?/ Kariyerimde daha yeni yükselmeye başladım.’’
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Tüm bu sorular, uzun süreli bir ilişkide sorun olmaktan çıkar ve partnerinizle tam vaktinde beraber olduğunuzu düşünmeye başlayabilirsiniz.
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4. AYNI FİKRİ SAVUNMAK ZORUNDA OLMAMAK
Sağlıklı bir ilişki her zaman aynı fikirde olmak anlamına gelmez. Herkesin kendine ait bir hayat görüşü olabilir ve partnerinizle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Bununla birlikte uzun vadeli bir ilişkide, ikiniz de görüşlerinizin farklı olduğunu bildiğiniz ve bunu kabul ettiğiniz için tüm tartışmalar barışçıl bir şekilde çözülebilir.
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3. GÜLÜNÇ GÖRÜNMEKTEN KORKMAMAK
Bir ilişkinin başlangıcında eşler arasında hafif bir mesafe olabilir: Birbirlerinin önünde gülünç görünmek istemezler. Uzun süreli ilişkiler insanları arkadaş yapar ve bu dostluk tüm kısıtlamaları ortadan kaldırabilir bu yüzden.nasıl göründüklerinden korkmazlar ve yaptıkları bakımları vs. saklamak istemezler.
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2. PARTNERİNİZİN SİZİ UTANDIRMASINDAN KORKMAMAK
Bir ilişkinin başlangıcında partnerinizin şu veya bu durumda nasıl davranacağını bilemezsiniz. Ancak insanlar uzun süre birlikte olduklarında karşı tarafın nasıl eylemlerde bulunacağını anlarlar bu yüzden eylemleri garip ya da gülünç görünse bile her zaman birbirlerini destekleyebilirler.
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1. GÖRÜNTÜDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN İLİŞKİYİ MAHVETMESİNDEN KORKMAMAK
Bir ilişkinin başlangıcında partnerin görünüşüne çok fazla dikkat edilebilir. Ancak uzun süredir birlikte olunan ilişkilerde çoğu duygu oturduğundan hamilelik sırasında kilo almak veya erken saç dökülmesi gibi ani değişiklikler partnerinize karşı tutumunuzu pek etkilemez.
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Aşık ve güçlü bir ilişki içinde olmak, ister geçici olsun ister olmasın bu değişikliklerle iyi bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir.
Kaynak: Bright Side