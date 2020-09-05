'Zalo' çekiliyor

Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin çekimlerine Mayatya'nın Yeşilyurt ilçesinde başlandı. 1933'te Malatya valisinin 3 kişi tarafından soyulmasından esinlenilerek senaryolaştırılan filmde başrolleri Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan ve Halil Kumova paylaşıyor

'Zalo' adlı sinema filminin çekimlerine başlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekilen filmin senaristi ve yönetmeni Necati Aslan.

Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati,Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan ve Halil Kumova oyuncu kadrosunda bulunduğu 'Zalo', Malatya valisini soymaya kalkan 3 maraba ile zalim Zalo Ağa'nın hikâyesini konu ediniyor.

AFR Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, iyilerle kötüler arasındaki mücadelenin komedi türüyle beyazperdeye yansıtılacağı 'Zalo'nun senaristi ve yönetmeni Necati Aslan, filmle ilgili şunları söyledi; "Çekimlerimize başladık, iyi de gidiyor. Pandemiyle ilgili bütün önlemlerimizi alıyoruz. Bu konuda bir sorun yok. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın büyük desteklerini görüyoruz. Ayrıca belediyenin basın halkla ilişkiler müdürü İsa Yumuk ve ekibi de bize birçok konuda yardımcı oluyor. Ortaya keyifle izlenecek bir film çıkacak."