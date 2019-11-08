08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 18. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde Cemre ile Cenk'in düğününde iyileşmiş bir şekilde gelen Nedim herkesi şok etti. Nedim iyileşmiştir ve tüm heybetiyle karşılarında durmaktadır. Yaşanan bu büyük gelişme Karaçay Köşkü için deprem anlamına gelmektedir. Zira Nedim'in iyileşmesi bütün dengeleri altüst edecektir. Nedim'in Cemre'ye karşı beslediği nefret ile aşkın karışımı olan hisler iyileşmesini hızlandırmıştır. Yeni bölümde Nedim'i iyileşmiş halde görmek en çok Şeniz'i korkutur. Yıllardır sakladığı bütün sırların ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Bu sırada Cenk yardım istemek için Şeniz'in odasına gittiğinde annesinin intihar ettiğini görür. Şeniz'e ne olacak? Nedim gerçekleri açıklayacak mı?
ZALİM İSTANBUL 18. BÖLÜM FRAGMANLARI
Nedim'in dönüşü köşkteki herkesi korkutuyor!
Nedim'in sağlığına kavuşması köşkteki herkesin korkuya kapılmasına neden olur. Başta Şeniz ve Cenk olmak üzere herkes başına geleceklerden korkar. Şeniz tüm yaptıklarının sonuçlarına bundan sonra katlanmak zorundadır. Nedim'in neler yapacağını bilmediği için sürekli tedirgin bir haldedir. Yıllarca zalim olan Şeniz için roller değişmektedir. Ceren de telaşa kapılır. Nedim'in onu göndereceğini düşünür.
Cemre ise bu beklenmedik gelişme karşısında şok olmuştur. Nedim iyileştiği için sevinirken bir taraftan da neler olacağını kestiremez. Bu durumda bir gariplik vardır. Nedim ise Cemre'yle konuşmak istese de kararsızdır. Aşkı da tıpkı sağlığı gibi Cenk tarafından elinden alınmıştır.
Nedim'in bir sonraki hamlesi ne olacak?
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