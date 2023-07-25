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        Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Zalgiris - Galatasaray: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Zalgiris - Galatasaray: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu atarken, Zalgiris'in golleri Oyewusi ve Kazlauskas'tan geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:53
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        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ev sahibi Zalgiris 47. dakikada Oyewusi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

        Golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan Cimbom, 75. dakikada Abdülkerim Baardakcı'nın kafa golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1.

        78'de sahne alan yeni transfer Halil Dervişoğlu attığı golle Galatasaray'ı öne geçirdi.

        90+1'de fileleri havalandıran Kazlauskas maçın skorunu belirledi: 2-2.

        RÖVANŞ 2 AĞUSTOS'TA

        Galatasaray ile Zalgiris arasındaki ikinci maç 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılılara her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        18' Oyewusi, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu direğin yanından dışarı yolladı.

        21' Dripling ile ceza sahası içine kadar giren Yunus Akgün'ün şutunda top yan kale direğinden döndü.

        28' Barış Alper Yılmaz'ın altı pas önü sol çarprazdan çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.

        33' Kaleci Muslera'nın önde olduğunu gören Adama Fofana'nın orta sahadan çektiği şut Muslera'da kaldı.

        35' Yunus'un kafayla indirdiği topla ilerleyen Nicolo Zaniolo'nun ceza sahası yayından çektiği şutta top kaleci Edvinas Gertmonas'da kaldı.

        47' GOL! Gelişen kontra atakta Mathias Oyewusi Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Mathias Oyewusi'nin yerden vuruşunda top Muslera'nın solundan ağlara gitti.

        61' Kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yuri Kendysh'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

        75' GOL! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle skoru 1-1'e getiriyor. Sergio Oliveira'nın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşunu yaptı ve kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.

        78' GOL! Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Dries Mertens'in ceza sahası içi sağ çarprazından altı pasa doğru kestiği ortada Edvinas Gertmonas topu sektirdi ve arka direkte müsait durumda olan Halil Dervişoğlu topu boş kaleye rahat şekilde göndererek Galatasaray'ı öne geçirdi.

        88' Sacha Boey'in sağ kanattan kestiği ortaya altı pas noktasına yakın yerde yükselen Sergio Oliveira'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

        90' Kendi sahasından hızlı paslarla çıkan Zalgiris Vilnius atağında Liviu Antal ceza sahası yayı içinden şutu çekti ve top kalenin yanından auta çıktı.

        90+1 GOL! Zalgiris Vilnius Donatas Kazlauskas'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Joel Bopesu'nun sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte Donatas Kazlauskas gelişine ayak içi vurdu ve Fernando Muslera'nın sağından top filelerle buluştu.

        90+2' KIRMIZI KART! Golden sonra formasını çıkaran Donatas Kazlauskas ikinci sarıdan kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

        Stat: LFF

        Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

        Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 80 Kazlauskas), Kendysh, Gorobsov, Golubickas (Dk. 60 Verbickas), Fofana (Dk. 60 Karashima), Oyewusi (Dk. 64 Antal)

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjö), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 73 Morutan), Zaniolo (Dk. 73 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Mertens)

        Goller: Dk. 47 Oyewusi, Dk. 90+1 Kazlauskas (Zalgiris), Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

        Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kazlauskas (Zalgiris)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 29 Gorobsov, Dk. 76 Hnid (Zalgiris)

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