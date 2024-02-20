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        Haberler Magazin 'Zaferin Rengi' oyuncuları gala öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

        'Zaferin Rengi' oyuncuları gala öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

        16 Şubat'ta vizyona giren 'Zaferin Rengi' filminin galası Ankara'da gerçekleşti. Filmin oyuncuları; Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir gala öncesi Anıtkabir'de Atamızı ziyaret ederek mozolesine çiçek bıraktılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 09:18 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:18
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          19 Şubat'ta gösterime giren 'Zaferin Rengi' filminin Ankara galası gerçekleşti. Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği – AFİDER’in organizasyonunda gerçekleşen galaya Ankara bürokrasi, iş, cemiyet ve medyasından özel konuklar katıldı.

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          Geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görkemli İstanbul galasının ardından 'Zaferin Rengi' filmi Ankara'daki izleyicisiyle de buluştu.

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          Kubilay Aka, Simla Türker Beyazıt, Gülper Özdemir, Coşkun Samancı, Yılmaz Bayraktar

          Galaya; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin ve AFİDER Başkanı Coşkun Samancı, katıldı.

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          Coşkun Samancı, Simla Beyazıt, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Yılmaz Bayraktar, Utku Adsan

          GALA ÖNCESİ ANITKABİR’DE ATAMIZI ZİYARET ETTİLER

          Ankara’ya gelen oyuncular Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir gala öncesi Anıtkabir’de Atamızı ziyaret ederek mozolesine çiçek bıraktılar. Ardından filmi galaya katılan seyirciyle beraber izleyen oyuncular filmin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı ve salonda duygu dolu anlar yaşandı.

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          Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu, 'Zaferin Rengi' filmi, oyunculukları, dekor, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla da izleyiciyi bir asır öncesinin İstanbul’una geri götürecek.

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          'ZAFERİN RENGİ' FİLMİ HAKKINDA

          1918 - 1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapıyor.

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          Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka canlandırırken, Peyker rolünde Gülper Özdemir’i izleyeceğiz. Ayrıca ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera), Yılmaz Bayraktar (Yüzbaşı Bennett) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

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