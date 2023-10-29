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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Zaferin Rengi'nin tanıtım filmi yayınlandı

        'Zaferin Rengi'nin tanıtım filmi yayınlandı

        'Zaferin Rengi'nin çekimleri devam ederken ilk tanıtım filmi yayınladı. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu film; oyunculukları, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla bir dönem filmi olarak içinde geçen zamanı, tüm gerçekliği ile beyazperdeye taşınacağının sinyallerini veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:13
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        • 1
          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          HEM HAVAN TOPUYLA HEM FUTBOL TOPUYLA SAVAŞ KAZANAN TEK ÜLKE
          'Zaferin Rengi', eşsiz dostluklar, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikâyesini; 1918 - 1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak.

        • 3

          BİRLİK, SPOR VE AŞK’LA KAZANILAN BİR ZAFERİN KAHRAMANLARI
          Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıracağı yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve Peyker rolünde yer alan Gülper Özdemir’in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

        • 4

          'Zaferin Rengi';
          Attığınız her gol kurşun olacak! Tuttuğunuz her top vatan müdafaası!
          Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında; Milli Mücadele’yi…
          İşgal altındaki İstanbul’u…
          Anadolu’da başlatılan direnişi…
          Mustafa Kemal Paşa’nın Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaretiyle ateşlenen, yorgun ve yoksul bir halkın spor müsabakaları ile zafere olan inancını gözler önüne seren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası’nı eşsiz bir hikâye örgüsüyle beyazperdeye taşıyacak.

        • 5

          Yıl 1918...
          İşgal altında bir İstanbul. Yorgun, yoksul, esir bir halk. Fenerbahçe’nin kurucularından ve ilk kaptanlarından Galip Kulaksızoğlu cepheden döndüğünde, geleceğe, futbola ve vatanın kurtuluşuna dair tüm umutlarını yitirmiş bir Türk gencidir. Galip’i dönüştüren kuvvet, Çanakkale Savaşı’nın kahraman kumandanı Mustafa Kemal Paşa olacaktır. Mustafa Kemal Paşa Fenerbahçe kulübünü ziyaretinde, gençlere Fenerbahçe’nin misyonunu gösterir. Bu misyon, futbolun insanlar üzerindeki kenetleyici etkisini kullanarak halka moral aşılamak ve milli şuur ve birliği güçlendirmektir. Fenerbahçe, düşman kuvvetlerinin takımlarıyla oynadığı başarılı müsabakalarla halkın zafere olan inancını pekiştirirken, milli hareketin İstanbul’daki istihbarat ve lojistik ağı olan Mim Mim Cemiyeti ile yaptığı operasyonlarla da Anadolu’daki mücadeleye büyük katkılarda bulunur. İngilizlerin son bir zafer ihtimali olarak gördükleri Harington kupa maçını da kazanarak, ülkemize futbol tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Harington Kupasını armağan eder…

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