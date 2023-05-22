Zafer Partisi seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti yüzde 35,61 oy alırken CHP ise yüzde 25,33 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,88 oranında oy aldı. Seçimde yüzde 50 oranında salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Zafer Partisi seçim sonuçları merak konusu oldu. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri Zafer Partisi seçim sonuçları...