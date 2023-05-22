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ZAFER PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Zafer Partisi oy oranı yüzde kaç oldu?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Zafer Partisi oy oranı yüzde kaç?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarında yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri 28 Mayıs Pazar ünü tekrarlanıyor. Zafer Partisi il il oy oranları, milletvekili oy dağılımı Habertürk'ün seçim sonuçları sayfası üzerinden yayınlandı. İşte 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Zafer Partisi oy oranı....

Giriş: 22.05.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Zafer Partisi seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti yüzde 35,61 oy alırken CHP ise yüzde 25,33 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,88 oranında oy aldı. Seçimde yüzde 50 oranında salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs seçimlerinin ardından Zafer Partisi seçim sonuçları merak konusu oldu. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri Zafer Partisi seçim sonuçları...

  • ZAFER PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI NEDİR?

    14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde 2,23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy aldı.

     

  • ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİMDİR?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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