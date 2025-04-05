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        Haberler Gündem Politika Zafer Partisi'nden iddianame açıklaması | Son dakika haberleri

        Zafer Partisi'nden iddianame açıklaması

        Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklu bulunan partisinin genel başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianamenin henüz hazır olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:03
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        Zafer Partisi'nden iddianame açıklaması
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        Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin iddianamenin hazırlandığını söylemesinin ardından, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu yakınında partililer tarafından kurulan çadırda basın mensuplarına açıklama yaptı.

        AA'da yer alan habere göre Özdağ'a avukatları aracılığıyla, iddianameye ait evrak ve bilgilerin geldiğini ancak iddianamenin savcılıkta onay sürecinde olduğunu söyleyen Şehirlioğlu, şunları söyledi:

        "Dolayısıyla daha herhangi bir şekilde 'iddianamesi hazır' diye bir şey söyleyemeyiz. Savcılıkta onay makamında beklemektedir. Bununla ilgili birtakım açıklamalar olduğu zaman, lütfen sayın genel başkandan ya da vekili olarak benden olmadığı müddetçe kamuoyunun itibar etmemesini özellikle rica ediyoruz. Bu konuda gerekli açıklamalar olursa yaparız ama şu anda biz de iddianameyi bekliyoruz."

        Zafer Partisi'nin AK Parti ile ittifak yapacağı iddialarına ilişkin Şehirlioğlu, "Tamamıyla bir sokak dedikodusu şeklinde hepimizin kulağına her gün bir sürü şeyler geliyor. Ama bunun şu anda resmi bir açıklaması yok. Zaten olsa direkt genel başkanımızın bilgisi dahilinde ortaya çıkardı bu tip konuşmalar." diye konuştu.

        Şehirlioğlu, Özdağ'ın cezaevindeki yemek boykotuna dair de benzer haberlerin çıktığını belirterek, şunları söyledi: "Hocanın bu yemek boykotu aslında bir açlık grevi şeklinde değerlendirildi. O da yanlıştı. Dolayısıyla bu tip paylaşımlara, dediğimiz gibi, genel başkanımızın parti hesabından, kendi hesabından ya da vekil olarak benden olmadığı müddetçe lütfen itibar etmeyiniz."

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        #Ümit Özdağ
        #haberler
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