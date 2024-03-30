Zafer Bahadır Saraç: Finale yükseleceğimize yürekten inanıyoruz

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor, 30 Mart Cumartesi günü Turgutlu Belediyespor’la karşılaşacak.

Gemlik Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Danilo's Pizza Bursa Ant Spor Kulübünün Başkanı Zafer Bahadır Saraç, sezon boyunca çok başarılı maçlar çıkardıklarını, ilk hedef olan play-off'u yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"FİNALE YÜKSELECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Çok kaliteli bir teknik ekibe ve son dakikaya kadar savaşıp hiç pes etmeyen güçlü bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizen Başkan Zafer Bahadır Saraç, "Danilo's Pizza Bursa Ant Spor Kulübü olarak basketbol tutkusuyla yanan genç kızları spora kazandırıp oluşturacağımız jenerasyonla kupalara ambargo koymak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. İlk yılımızda güzel bir başarı gösterip play-off'a ulaştık. İstikrarlı bir çizgi yakalayıp son 8 maçımızda sadece 1 kez kaybettik. Şimdi bu başarı grafiğini play-off'a da taşıyarak yarı finale yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Turgutlu Belediyespor'a karşı ligin başında oynadığımız maçta tecrübesizliğimizin kurbanı olup müsabakayı kıl payı kaybetmiştik. Ancak 12 Ocak'ta Manisa'da oynadığımız müsabakayı rahat bir şekilde kazanıp rövanşı aldık. Yaptık, yine yaparız. Rakibimizi iki maçta da mağlup edip Bursa taraftarına yarı final bileti hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.