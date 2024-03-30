Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Basketbol Zafer Bahadır Saraç: Finale yükseleceğimize yürekten inanıyoruz - Basketbol Haberleri

        Zafer Bahadır Saraç: Finale yükseleceğimize yürekten inanıyoruz

        Kuruluşunun ilk yılında Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'da gözler 30 Mart Cumartesi günü Turgutlu Belediyespor'la oynanacak play-off'un ilk raunduna çevrildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 12:09 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Finale yükseleceğimize yürekten inanıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor, 30 Mart Cumartesi günü Turgutlu Belediyespor’la karşılaşacak.

        Gemlik Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Danilo's Pizza Bursa Ant Spor Kulübünün Başkanı Zafer Bahadır Saraç, sezon boyunca çok başarılı maçlar çıkardıklarını, ilk hedef olan play-off'u yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        "FİNALE YÜKSELECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

        Çok kaliteli bir teknik ekibe ve son dakikaya kadar savaşıp hiç pes etmeyen güçlü bir oyuncu grubuna sahip olduklarının altını çizen Başkan Zafer Bahadır Saraç, "Danilo's Pizza Bursa Ant Spor Kulübü olarak basketbol tutkusuyla yanan genç kızları spora kazandırıp oluşturacağımız jenerasyonla kupalara ambargo koymak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. İlk yılımızda güzel bir başarı gösterip play-off'a ulaştık. İstikrarlı bir çizgi yakalayıp son 8 maçımızda sadece 1 kez kaybettik. Şimdi bu başarı grafiğini play-off'a da taşıyarak yarı finale yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Turgutlu Belediyespor'a karşı ligin başında oynadığımız maçta tecrübesizliğimizin kurbanı olup müsabakayı kıl payı kaybetmiştik. Ancak 12 Ocak'ta Manisa'da oynadığımız müsabakayı rahat bir şekilde kazanıp rövanşı aldık. Yaptık, yine yaparız. Rakibimizi iki maçta da mağlup edip Bursa taraftarına yarı final bileti hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
        Sessiz boşanma trendi
        Sessiz boşanma trendi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
        Hasan 3 yaşındaydı... Balkona çıktı!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Diş çürüklerini artıran sebep belli oldu!
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        Japonya'da "yaşlı nükleer reaktör" kararı
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        EYT’li esnaf nasıl emekli olabilir?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        İzlediğiniz dizilerden sınava girmeye hazır mısınız?
        Habertürk Anasayfa