Zafer Algöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklinde sorular merak konusu oldu. İşte Zafer Algöz hayatı hakkında detaylar haberimizde...

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

30 Ağustos 1961 yılında Kars'da dünyaya gemlmiştir. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri uzun süre geri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.

ÖDÜLLERİ

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2017, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kaçma Birader

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2016, Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Ali Baba ve 7 Cüceler

10. Lions Tiyatro Ödülleri, 2010, En İyi Komedi Erkek Oyuncu, Vahşet Tanrısı

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro - 2011

Vahşet Tanrısı : Yasmina Reza - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008

Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997

Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu- 1989

Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989

Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

ZAFER ALGÖZ FİLMLERİ

Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Arif V 216 - 2018

Deli Aşk - 2017

Bir Deli Sevda - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan - 2012

Uzun Hikâye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Umut - 2009

A.R.O.G - 2008

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009

Hasret - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Kapıları Açmak - 2005

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999

Utanmaz Adam - 1998

Komşu Komşu - 1997

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992

KİTAPLARI

2017 - Haşırt Dı Bilekbord,

2018 - Keş On Dı Teybıl,