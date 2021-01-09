Zafer Algöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklinde sorular merak konusu oldu. İşte Zafer Algöz hayatı hakkında detaylar haberimizde...
ZAFER ALGÖZ KİMDİR?
30 Ağustos 1961 yılında Kars'da dünyaya gemlmiştir. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri uzun süre geri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.
Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.
ÖDÜLLERİ
22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2017, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kaçma Birader
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2016, Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Ali Baba ve 7 Cüceler
10. Lions Tiyatro Ödülleri, 2010, En İyi Komedi Erkek Oyuncu, Vahşet Tanrısı
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro - 2011
Vahşet Tanrısı : Yasmina Reza - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008
Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu- 1989
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
ZAFER ALGÖZ FİLMLERİ
Tutunamayanlar - 2020
Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Arif V 216 - 2018
Deli Aşk - 2017
Bir Deli Sevda - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan - 2012
Uzun Hikâye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
A.R.O.G - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Kapıları Açmak - 2005
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992
KİTAPLARI
2017 - Haşırt Dı Bilekbord,
2018 - Keş On Dı Teybıl,
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