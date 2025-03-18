Zafer Algöz: Üzücü durumlarda bazen çaresiz kalıyorsun

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Zafer Algöz Nişantaşı'nda görüntülendi. Algöz, İlker Aksum'un 13 Mart'ta hayatını kaybeden meslektaşı Şinasi Yurtsever’in cenazesine dizi çekimi nedeniyle katılamadığına dair yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

Sanat camiasında benzer durumların sıkça yaşandığını belirten Zafer Algöz; "Annem, vefat ettiğinde oynadığımız oyunu iptal ettik. Üzücü durumlarda bazen çaresiz kalıyorsun, gidemeyince vicdanen rahatsız oluyorsun ama bazıları da 'Anne-baban ölse bile sahnede perdeyi açmak gerekir. En azından bir an olsun acını unutursun, onlar da sahnede olmanı isterdi' der. Bu tamamen oyuncunun kendisine kalmış bir şey. Eğer taşıyabilecek gücü varsa sahneye çıkar" dedi.

İlker Aksum

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"VALE FİYATLARI ÇILGINLIK SEVİYESİNDE"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’ndaki otopark ücretlerine tepki gösteren Zafer Algöz, kendisine bu konunun sorulması üzerine yüksek vale fiyatlarından yine şikâyet etti. Algöz; "Otopark ücretleri, korkunç boyutlara gelmiş durumda. Birkaç kişiyle konuştum, 'Nişantaşı'na yarım saat bıraktım, 650 TL istediler' dediler. Eskiden sinek valesiydi, şimdi kupa valesi olmuş. Bugün 20 TL olan, yarın 60 TL oluyor. Vatandaş alışıyor ama ben alışamadım, fiyatları güncelleyemedim. Bana 'Eski kafalısın' diyorlar ama alakası yok. Sadece vicdanlı biriyim. O yüzden toplu taşımayı sürekli kullanıyorum. Otomobil, başıma bela… Park yeri yok. Vale, 400 - 500 TL istiyor" ifadelerini kullandı.

"SÜTTEN KESİLDİ, DİLİ TUTULDU"

Sosyal medyada yapılan yorumları önemseyip önemsemediği sorulan Zafer Algöz, bazı kullanıcıların kendilerini fazla rahat hissettiğini belirterek; "Seninle arkadaş olduğunu ve her türlü şeyi yazabileceğini düşünüyor. Bir şey paylaşıyorsun, 'Akıllı ol' diyor ama karşı karşıya gelince 'Yok ağabey, öyle demedim' diye geri adım atıyor. Bir kez böyle biriyle karşılaştım, sütten kesildi, dili tutuldu. Şans eseri denk gelmiştik" şeklinde konuştu.