"HAYAT SOKAKTADIR"

Ünlü oyuncu, "Mahalle kültürü ile mi büyüdün?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hayat sokaktadır esasen. Hayattan ve sokaktan beslenmezsen olmaz. Benim de çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemim hep mahalle kültürü ile geçti. Tabi bizim dönemimizdeki mahalle kültürü ile şimdiki arasında büyük fark var. Bizim mahallede mesela kimin kim olduğunu, ne yaptığını yani her şeyini bilirdin. Şimdi öyle değil, insanlar senelerce aynı binada alt katında, üst katında kimin oturduğunu bilmeden yaşıyor.