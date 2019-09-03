İkinci etiketi kaldırınca...

03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hasan Atmaca'nın haberine göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki denetimlerinde bu kez çocukların rağbet ettiği ürünlere yönelik uygulama başlattı.
DENETİMLERDE YAKA KAMERASI KULLANILDI
Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün 'İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm uygulamaların önüne geçilsin' talimatını verdiği zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul çevrelerindeki bakkal ve büfe tarzı işletmeleri denetleyerek, olası itirazlara karşı yaka kamerası kullanarak yaşananları an be an görüntüledi.
6 BİN 423 PAKET ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Zabıta karakolunda denetim ile ilgili brifing aldıktan sonra uygulamaya çıkan Büyükşehir zabıtası, akşam saatlerine kadar şehrin bir çok farklı noktasına ulaştı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş toplam 6 bin 423 paket bisküvi, çikolata, şekerleme, çiklet ve gofrete el konuldu.
İlçe belediyeleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere kayda alınırken, satışı yapan işyeri ve toptancılara da yasal çerçeve dahilinde cezalar kesildi.
6 YIL ÖNCEKİ ÜRÜNLER İKİNCİ BİR ETİKETLE YENİ İMAL EDİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ
Denetimlerde bazı ürünlerin 6 yıl öncesi üretildiği ortaya çıktı. İnsan sağlığını ön planda tutan zabıtanın sıkı incelemesi sonucu bir çok ürüne ikinci etiket yapıştırılarak ürünün yeni imal edilmiş gibi gösterildiği belirlendi. İkinci etiketi kaldırarak altındaki asıl ürün kodlamasına bakan zabıta, işyerlerine ve toptancılara yasal işlemin yanı sıra sözlü uyarıda da bulunarak insan sağlığını tehdit edecek yaklaşımlardan vazgeçilmesini istedi.
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