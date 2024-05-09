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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zabıta meslektaşı İsmail Kanmaz'ı vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade - Son haberler

        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!

        Antalya'da, mesai arkadaşı olan 60 yaşındaki zabıta İsmail Kanmaz'ı, otururken büfede bıçaklayan, caddede yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam eden 36 yaşındaki Erdal V.'nin, yargılanmasına başlandı. Sanığın mahkemedeki ifadesi şaşkınlık yarattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:41
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        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
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        Antalya'da olay, Muratpaşa ilçesin Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de üzerinde yaşanmıştı. 27 Şubat'ta büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı Erdal V'nin (36) bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz (60) hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı bıçaklayarak öldüren sanık Erdal V. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        10 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

        Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Erdal V, yaklaşık 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve bununla ilgili ilaç kullandığını öne sürdü.

        "DOKTORDAN RAPOR İSTEDİM İLAÇ YAZDI"

        Olay günü bu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğini belirten sanık, "Doktora, 'Her şey üzerime geliyor, her şeyi çift görüyorum' diyerek rapor istedim. Ancak doktor ilaç yazarak beni gönderdi" dedi. Eve gidip üstünü değiştirdikten sonra görev yaptığı yere doğru gittiğini anlatan Erdal V, ifadesini şöyle sürdürdü:

        "EKMEK KESMEK İÇİN BIÇAK ALMAYA GİTTİM"

        "Maktul İsmail Kanmaz ile selamlaştık. Öğlen yemeğinde ekmek kesmek için görev yaptığımız yerin arkasındaki markete bıçak almaya gittim. Markette bıçak yoktu. Etrafta başka market aradım. Sonra gördüğüm bir kasap dükkanından bıçak satın alarak görev yaptığımız zabıta aracına gitmek için yola çıktım.

        "BENİ PİSLİK DİYE ÇAĞIRMIŞTI"

        İsmail ağabey beni telefonla arayarak büfeye gelmemi söyledi. İsmail ağabeyin yanına gittim, büfenin önünde oturduk. Bana 'Ne yaptın hastanede deli', 'Ne dedi doktor' gibi şeyler söyledi. Yine olaydan birkaç gün önce ıslık çalıp beni 'Pislik' diye çağırmıştı.

        "OLAY ANINDA KENDİMDE DEĞİLDİM"

        Kendisine 'Benim adım Erdal, köpek mi çağırıyorsun.' dedim. Sonra alay etti, çok üzerinde durmadım. Büfe önünde de böyle söyleyince sinirlenerek büfeye girip bir sigara alıp dışarı çıktım. Yine yüzündeki alay edici gülümsemeyi görünce beynim o şekilde komut verdi. O olay gerçekleşti. Kesinlikle öldürmek istemedim. Olay esnasında kendimde değildim."

        20 GÜN ÖNCE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞLAR

        Sanık, belediyede 10 yıldır görev yaptığını, rahatsızlığının ise 8 yıldır var olduğunu dile getirerek, maktulle de olaydan 20 gün önce beraber çalışmaya başladıklarını kaydetti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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