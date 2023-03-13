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Sahip olduğu özellikler açısından ötümlü, sızımlı ve sürekli ünsüz harfler arasında yer alan z harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? Z harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Z Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Latin alfabesinin son harfi olan z harfi, alfabedeki sıralaması itibariyle y harfinden sonra gelmektedir. Birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda yer alabilen bu harf, bu özelliğinden hareketle hayvan isimlerinin ilk harfi olarak da görev yapabilmektedir. Herkesin aşina olduğu zebra ve zürafadan, daha az insan tarafından bilinen zingel balığına kadar yaklaşık 8 kadar hayvanın ismi z harfi ile başlamaktadır.

Z Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Kara üzerinde yaşayan memeli canlılardan böcekler ve kuşlara kadar yaklaşık 8 kadar hayvan isminin z harfiyle başladığından daha önce bahsetmiştik. Bu başlık altında da z harfiyle başlayan 8 farklı hayvan türünü sizler için listeledik. İşte, z harfi ile başlayan hayvanlar…

Zürafa

Zebra

Zargana

Zürafa Böceği

Zar Kanatlılar

Zebra Balığı

Zırh Kuyruklu Yılan

Zingel Balığı

Z Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Her biri, sahip oldukları genetik ve karakteristik özellikler itibariyle birbirinden farklı olan bu 8 hayvan hakkında kısa bilgiler vermek yerinde olacaktır. Farklı iklimsel koşullarda yaşayan, farklı beslenme şekillerini benimsemiş olan bu hayvanların öne çıkan özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Zürafa: Çift toynaklı memeliler ailesine ait olan zürafalar, dünya üzerinde yaşayan en uzun hayvan olarak dikkat çekmektedir. Ağırlıklı olarak Kuzey ve Güney Afrika’da kendine yaşam alanı bulmuş olan zürafaların ana besin kaynağı, diğer canlıların ulaşamayacağı noktalarda yer alan ağaç yapraklarıdır. Kendi içinde 9 alt türe sahip olan zürafaların ortalama yaşam süreleri ise 25 ile 30 yıl arasında değişmektedir.

Zebra: Atgiller familyasının bir üyesi olan ve Afrika coğrafyasında yaşayan zebralar, kendi içinde 3 ayrı türe ayrılmıştır. Afrika’da yer alan otlak, savana ve ormanlar gibi yaşam alanlarında bulunan zebraların ağırlıkları 350 kilograma kadar varabilmektedir.

Zargana: İnce ve uzun bir vücut yapısında olan zargana balıklarının boyu 1 metreye kadar varabilmektedir. Genel olarak ılıman denizlerde yaşayan ve kendinden küçük olan balıklarla beslenen zarganalar, sürü halinde hareket eden balıklar arasında yer almaktadır. Türkiye’de de Ege ve Akdeniz’de sıkça rastlanan zarganaların ortalama yaşam süreleri ise 18 yıldır.

Zürafa Böceği: Madagaskar’a özgü bir böcek türü olan zürafa böcekleri, uzun boynu sebebiyle bu isimle anılmaktadır. Yalnızca Madagaskar’da bulunan bir ağaç türünün yaprakları ile beslenen bu böcek türü, aynı zamanda da uçabilmektedir.

Zar Kanatlılar: Dört adet ince ve saydam kanat yapısına sahip olan böcek takımının ortak adıdır. Arı ve karıncaların da üye olduğu bu böcek takımı 132 familyadan ve yaklaşık 150 bin türden meydana gelmektedir.

Zebra Balığı: En popüler akvaryum balıklarından bir tanesi olan zebra balığı, sazangiller familyasının bir üyesidir.

Zırh Kuyruklu Yılan: Seylan ve Hindistan’da yaşayan bu yılan türünün boyları 50 santimetreye varabilmektedir.

Zingel Balığı: Güneydoğu Avrupa’ya özgü olan bu tür, genel olarak hızlı akan nehirlerde yaşamlarını sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram