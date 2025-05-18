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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin üretken seslerinden Fem! "In My Mind", "Ayak İzi" ve "Odd one out" parçalarıyla öne çıkan Fem ile kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Giriş: 18.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:37
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin üretken seslerinden Fem'i konuk etti.

        Oyuncu olma arzusuyla yola çıkan ancak New York'ta öğrenimini sürdürürken aldığı şan derslerinde müziğin tınısına kapılarak müzisyen olmaya karar veren Fem'in renkli bir hikayesi, üretken bir kalemi ve bitmeyen bir enerjisi var.

        Yazdığı, bestelediği şarkılarla başından geçen ve anlatmak istediği her şeyi müziğe dönüştüren Fem, 2021 yılında başladığı profesyonel kariyerine birçok tekli ve bir tane de albüm sığdırmayı başardı.

        Genel olarak İngilizce diskografiye sahip olan Fem'in son üç şarkısı Türkçe. Fem de yolunu biraz daha Türkçe eserlere dönüştürmüş durumda.

        Şarkılarında elektronik öğeler, synth tınıları barındıran Fem, kendi tınısını yaratmaya her geçen gün daha çok yaklaşıyor.

        Fem'in müzik serüvenini ilgiyle takip edeceğiz...

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