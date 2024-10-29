Ölü hücrelerin vücuttan atılmak yerine cildin yüzeyinde birikmesine neden olabilecek birçok faktör bulunur:

Yaş alma: Yaş aldıkça cildimiz ölü hücreleri eskiden olduğu gibi kolayca dökememeye başlar. Yaşlanmanın etkisi ile ciltteki yağ üretimi azaldığından cilt daha kuru bir hale bürünür. Bunun sonucunda ölü deriler cilt yüzeyinde birikmeye başlar.

Cilt temizliğinin ihmal edilmesi: Cildinizi her gece düzenli bir şekilde temizlemeyi ihmal ederseniz cildinizde olması gerekenden daha fazla ölü hücrenin birikmesine neden olabilirsiniz. Yüzdeki makyaj kalıntısı gibi etkenler ölü derilerin atılmasını zorlaştırarak yeni hücre oluşumuna zarar verir. Bu nedenle, yüzünüzü düzenli olarak makyajdan arındırıp ölü deri temizleme işlemi yapmanız gerekmektedir.