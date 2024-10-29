Cildimizdeki ölü deriden kurtulmak için neler yapmalıyız?
Sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak, hem güzel bir görüntü için hem de ruh-beden sağlığı için önemli bir etkendir. Özellikle yüzümüzün doğal ve pürüzsüz görünmesi çok daha önemlidir. Bu yüzden yüzümüzdeki ölü deriden kurtulup nasıl daha güzel bir cilde sahip olabileceğimize birlikte bakalım.
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Cildimizi ölü deriden arındırıp kurtarmak, daha güzel bir görünüm için olmazsa olmazdır. Bu yüzden birbirinden farklı kremler, maskeler ve birçok temizlik ürünü ile mücadele ederiz. Peki, güzel bir cilt için ne yapmak lazım? İşte detaylar...
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Ölü deri nedir?
Ölü deri, vücudun düzenli olarak döktüğü eski hücrelerdir. Eski hücreler yeni hücrelerle sürekli bir değişim halindedir. İnsan vücudu bir günde genellikle 30.000 ile 40.000 arasında cilt hücresi dökmektedir. Soyulma süreci her zaman tam olarak gerçekleşmemektedir. Bu süreç doğru ilerlemezse ölü deri birikmekte ve donuk, pul pul bir görünüme sebep olabilmektedir.
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Ölü deri belirtileri nelerdir?
Ölü cilt hücreleri cilt yapısının ilk 18 ila 23 katmanını oluşturmaktadır. Olması gerektiği gibi bu ölü deri hücreleri sıyrıldığında donuk ve kuru cilt belirtileri de ortadan kalkmaktadır.
Ölü deri belirtileri şunlardır:
- Kuru; pul pul cilt
- Kaşıntı,
- Kalın; pürüzlü cilt,
- Donuk; pullu cilt,
- Akne ve sivilceler.
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Ölü deriler neden oluşur?
Ölü deri nedir, neden oluşur birlikte inceleyelim. Normal şartlarda işlevini kaybetmiş ölü deri hücreleri döküldükçe alttan daha yeni ve daha parlak deri hücreleri ortaya çıkar. Ancak cilt her zaman ölü hücreleri kendi kendine atamaz ve bu durum, ölü hücrelerin cilt yüzeyinde birikmesine sebep olur. Cildin kendini yenilemediği zamanlarda ölü deri temizleme işlemi yapılmalıdır.
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Ölü hücrelerin vücuttan atılmak yerine cildin yüzeyinde birikmesine neden olabilecek birçok faktör bulunur:
Yaş alma: Yaş aldıkça cildimiz ölü hücreleri eskiden olduğu gibi kolayca dökememeye başlar. Yaşlanmanın etkisi ile ciltteki yağ üretimi azaldığından cilt daha kuru bir hale bürünür. Bunun sonucunda ölü deriler cilt yüzeyinde birikmeye başlar.
Cilt temizliğinin ihmal edilmesi: Cildinizi her gece düzenli bir şekilde temizlemeyi ihmal ederseniz cildinizde olması gerekenden daha fazla ölü hücrenin birikmesine neden olabilirsiniz. Yüzdeki makyaj kalıntısı gibi etkenler ölü derilerin atılmasını zorlaştırarak yeni hücre oluşumuna zarar verir. Bu nedenle, yüzünüzü düzenli olarak makyajdan arındırıp ölü deri temizleme işlemi yapmanız gerekmektedir.
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Peeling yapmamak: Yüz temizleme jelleri, tonikler ve serumlar tek başına yeterli etkiyi göstermez. Cildinizi derinlemesine arındırmak ve yeni hücre üretimini desteklemek için ölü deri temizleme işlemi, yani yüz peelingi yapmanız gerekmektedir.
Yanlış nemlendirici kullanımı: Susuz kalmış ve nemini kaybetmiş bir cilt ölü deri oluşumu için uygun zemin hazırlar. Kuru bir cilt, altına dökülmeye hazır ölü deri hücrelerini hapsederek pürüzlü bir doku oluşturabilir. Dolayısıyla cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçmeniz gerekmektedir.
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Güneşe maruz kalmak: Güneş, cildinizin baş düşmanıdır. Ancak doğru bir koruma ile güneşle barış içinde bir yaşam sürebilirsiniz. Düzenli güneş kremi kullanımını ihmal etmeniz, cildinizde ölü derilerin birikmesine davetiye çıkartır.
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Ölü deri nasıl temizlenir?
Ölü deri temizliği genellikle peeling ve maske ile yapılmaktadır. Bunlar dışında da birçok yöntem bulunmasına karşın en etkili yöntem bu ikisidir.
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Peeling
Yüzünüze peeling yapmak istiyorsanız izlemeniz gereken birkaç adım vardır:
- Özellikle yüz için nazik yöntemler kullanın.
- Göz çevresindeki ve dudaklardaki hassas ciltten kaçının.
- Peeling yapmadan önce yüzün her zaman temiz olduğundan emin olun.
- Cildi elle ya da kimyasal olarak pul pul dökün.
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Manuel peeling
Manuel eksfoliasyon, (ölü cilt hücrelerinin giderilmesi) ölü deri hücrelerini fiziksel olarak yüzden uzaklaştırmak için bir alet veya ovma kullanılmasını içerir.
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Kimyasal peeling
Kimyasal peeling, ölü deri hücrelerini çözmek için hafif bir asit kullanılmasını içerir. Yüzde kullanılmak üzere pazarlanan çoğu ürün düşük seviyelerde kimyasal eksfoliyanlar içerir, bu nedenle insanların çoğu tarafından kullanımları güvenlidir. Kimyasal eksfoliyanlar kuruluğa veya tahrişe neden olabileceğinden hassas veya kuru cilde sahip olanlar için uygun olmayabilir. Herhangi bir kimyasal eksfoliasyon için, kullanımı kademeli olarak arttırmak cilt tahrişini önlemeye yardımcı olabilir.
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Maske
Yüz maskeleri ciltteki ölü deriyi temizleyerek ve tıkanmış gözenekleri açarak cildi arındırmakta ve sivilce, siyah nokta ve akne oluşumunun önüne geçmektedir. Çeşitli cilt maskeleri bulunmakta ancak hepsinin cildi temizleyici etkisi görülmektedir. Düzenli kullanımda cilde parlak bir görünüm veren maskeler cildi gerginleştirerek kırışıklık sorununa da çözüm üretmektedir.
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Haftada 1-2 kez kullanılabilen bu maskeler cildin kendini yenilemesi ve ölü derinin atılması için uygulanabilecek en iyi yöntemlerden biridir. Daha fazla kullanılması ya da haftanın diğer günleri başka maskelerin kullanılması önerilmemektedir. Çünkü fazla maske kullanımı ciltte tahrişe yol açabilmekte ve cilt bariyerine zarar verebilmektedir.