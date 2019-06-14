Burdur'daki Karacaören Baraj Gölü, Antalya'ya tatile gelen birçok yabancı turistin uğramadan geçmediği yerler arasına girdi.

AA'nın haberine göre Antalya-Isparta kara yolu, Burdur'un Bucak ilçesi Kargı köyü sınırlarında yer alan, 1993 yılında işletmeye alınan, 49 milyon metreküp depolama hacmine ve yılda ortalama 206 gigawatt (GWh) enerji üretimine sahip Karacaören-2 Barajı'nın göl sahası, orman arasında eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Kara yolundan geçenlerin dinlenmek için çok sık mola verdiği, birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran, doğayla iç içe olan alan, Antalya'ya turlarla gelen turistlerin de en çok uğradığı mekanlardan oldu.

Bir işletme sayesinde motorlu tekneyle çekilen yüzer platform üzerinde gruplar halinde gölü seyir imkanı bulan turistler, hayran kaldıkları sahada vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Bölgeyi tur kapsamında ziyaret eden Alman Kerstin Termin, yaptığı açıklamada, göl sahasını çok beğendiğini söyledi.

Deniz bölgeleri dışında Türkiye'de çok fazla güzellik olmayacağını düşündüğünü aktaran Termin, "Bu düşüncem, burayı görünce değişti. Burası çok güzelmiş, çok şaşkınım. Beni çok etkiledi." dedi.

Profesyonel turist rehberi Osman Yücel ise Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki bölgeyi sık sık Alman turist gruplarıyla günübirlik ziyaret ettiklerini kaydetti.

ALTERNATİF TURİZM ÖRNEĞİ

Türkiye'nin farklı güzelliklerini de tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

"Gürültüsüz bir ortamda doğayla iç içe, kuş sesleriyle çok mutlu oluyorlar. Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneşten oluşmadığını, doğanın güzelliğini de görmüş oluyorlar. Buranın suyunun Antalya'nın içme suyu olarak kullanıldığını hem de sulama da kullanıldığını anlatıyoruz. Göl sularının altında kalan bir köy olduğu bilgisi de kendilerini heyecanlandırıyor. Gezimizde su içindeki halen yıkılmamış bir baca, cami ve ev temellerini kendilerine gösteriyoruz."

Bölgedeki bir restoranın işletmecilerinden Hüseyin Doğan da Karacaören-2 Barajı'nın, turistlerin yoğunlukla uğradığı bir yer haline geldiğini anlattı.

Bölgenin orman içinde doğa yürüyüşü imkanı sunduğundan bahseden Doğan, "Tek eksiğimiz buranın turizm bölgesi olmaması. Turizm bölgesi de olsa, insanlar burada çok çeşitli aktiviteler yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Kağan Büyük ise baraj gölünün mükemmel manzarasıyla stres atmak için çok güzel bir yer olduğunu belirtti.

OĞLUYLA BALIK TUTUP STRES ATTI

Antalya'dan 10 yaşındaki oğlu Muhammed Salih Ekşi ile göle balık tutmaya gelen İsmail Ekşi de baraj sahasında huzur bulduğunu dile getirdi.

Fırsat buldukça göl alanına gelip, birkaç gün kaldığını anlatan Ekşi, "Burası balık tutup eğlenmek için çok güzel bir yer. Buranın doğal güzelliği korunmalı. Doğadan faydalanmanın karşılığı zarar vermek olmamalı. Bizden sonrakilerin de faydalanabilmesi için doğayı korumalıyız. Herkes çöpünü toplarsa, bulunduğu alanı temizlerse sorun olmaz. Burayı görmeyi herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.