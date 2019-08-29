Kahramanmaraş'ta 1.5 aylıkken başına örtülü eşarbın tutuşması sonucu yüz ve kafa derisi yanan Leyla Demirci (20) yüz nakli yapılması için ünlü profesör Ömer Özkan ile görüşmek amacıyla Antalya'ya geldi. Leyla Demirci, Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Prof. Dr. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Umarım her şey düzelir dedi.

LEYLA ANTALYA'DA

DHA'nın haberine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci'yi annesi 1.5 aylıkken banyo yaptırıp, beşiğine koydu. Annesinin yüzüne örttüğü eşarp, Leyla Demirci'nin o sırada odada bulunan amcasının küçük çocukları ateşle oynadığı sırada yandı. Tutuşan eşarp nedeniyle Leyla Demirci'nin yüzü ve kafa derisi yandı. O günden sonra bu şekilde yaşamını sürdüren Leyla Demirci, yüz nakli yapılması için yardım beklediğini açıklamıştı.

Leyla Demirci'yi arayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, muayene için randevu aldı. Bunun üzerine Leyla Demirci ve bir iplik fabrikasında çalışan babası Sait Demirci, bugün sabah saatlerinde Antalya'ya geldi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Leyla Demirci, yaptığı açıklamada, "Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Prof. Dr. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Dün yola çıktık. Bugün de buradayız. Çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Umarım her şey düzelir dedi.

Sait Demirci ise kızına yüz nakli yapılması için donör beklediklerini vurgularken, Umut ışığı yanıyor kızımız için. Mutluyuz" diye konuştu.