        Yüz milyonlarca insan için risk oluşturuyor

        Yüz milyonlarca insan için risk oluşturuyor

        Dünya Meteoroloji Örgütü, sel ve kuraklıkların şiddetlenmesiyle küresel su krizinin derinleştiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 18:41 Güncelleme: 18.09.2025 - 18:41
        Yüz milyonlarca insan için risk oluşturuyor
        Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) yayımladığı ‘2024 Küresel Su Kaynaklarının Durumu’ raporunda, küresel su döngüsünün giderek daha istikrarsız hale geldiği ve şiddetli kuraklıklar ile yıkıcı seller arasında dalgalandığı bildirildi. Raporda, tatlı su kaynakları üzerindeki baskının arttığı ve iklim değişikliğinin toplumlar ile ekonomiler üzerinde zincirleme etkiler yarattığına dikkat çekildi.

        Açıklanan verilere göre, 2024 yılında dünya çapındaki nehir havzalarının yalnızca üçte birinde ‘normal’ koşullar kaydedildi. Bu durumun, küresel su dengesizliğinin üst üste 6’ncı yılına işaret ettiği belirtildi. Amazon Havzası ve Güney Afrika’da şiddetli kuraklık yaşanırken, Orta ve Doğu Afrika, Orta Avrupa ile Asya’nın bazı bölgelerinde normalin üzerinde yağış kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

        YÜZ MİLYONLARCA İNSAN İÇİN RİSK!

        Raporda ayrıca, dünya genelindeki buzulların 2024’te 450 gigaton buz kaybettiği ve bunun üst üste 3’üncü yıl yaygın küçülmeye işaret ettiği aktarıldı. Bu kaybın yaklaşık 180 milyon olimpik yüzme havuzuna eş değer olduğu ve deniz seviyesini 1,2 milimetre yükselterek kıyı bölgelerinde yaşayan yüz milyonlarca insan için risk oluşturduğu kaydedildi.

        Aşırı hava olaylarının krizi daha da ağırlaştırdığı vurgulanan raporda, Afrika’nın tropikal bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden edildiği ifade edildi. Avrupa’da 2013’ten bu yana en geniş çaplı sel felaketinin yaşandığı Brezilya’da ise güney bölgelerde yıkıcı sellerin, Amazon’da ise uzun süreli kuraklığın ülke topraklarının yaklaşık yüzde 60’ını etkilediği aktarıldı.

        WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, “Su, toplumlarımızı ayakta tutar, ekonomilerimize güç verir ve ekosistemlerimizi destekler. Yine de dünyanın su kaynakları artan bir baskı altında ve suyla ilgili aşırı tehlikeler, yaşamlar ile geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

