        Yuvadan düşüp korumaya alınan yavru leylek 'Kibar' doğaya salındı

        Yuvadan düşüp korumaya alınan yavru leylek ‘Kibar’ doğaya salındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, elektrik telleri üzerindeki yuvadan düşen ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından koruma altına alınan ve 'Kibar' adı verilen yavru leylek doğaya salındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Uçma yeteneğini kazanan Kibar zamanı geldiğinde Afrika'ya göç edecek" dedi

        Giriş: 01.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:02
        Yuvadan düşmüştü... 'Kibar' doğayla buluştu
        Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde, 8 Ağustos’ta elektrik direklerinin üzerine kurulu olan yuvaların birinden yere yavru leylek düştü.

        Henüz bir aylık leyleği bulan mahalleli, muhtar Himmet İzmir’e bildirdi.

        Muhtar Himmet İzmir’in haber vermesi üzerine Turanlar Mahallesi’ne giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yavru leyleği teslim aldı.

        Anne ve babası elektrik tellerine çarparak öldüğü tahmin edilen yavru leylek, yaklaşık 20 gün boyunca EKODOSD’ta bakım ve tedaviye alındı.

        EKODOSD gönüllülerinin ‘Kibar’ adını verdiği leylek, uçma yeteneği kazanmasının ardından Bafa gölünde EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından doğaya salındı. Kibar’ın zamanı geldiğinde diğer leyleklerle birlikte Afrika’ya göç edeceği bildirildi.

        FLAMİNGO YAVRUSU DA DOĞA İLE BULUŞTU

        Öte yandan Kuşadası’nda bir otel işletmesinin plajına da flamingo yavrusu indi.

        Yorgun olduğu gözlenen yavru EKODOSD tarafından koruma altına alındı.

        Dün gece boyunca beslenen yavru, Söke Serçin bölgesinde doğaya salındı.

        Kuşadası’nın ekolojik açıdan çok zengin bir bölge olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Uçma yeteneğini kazanan Kibar zamanı geldiğinde Afrika’ya göç edecek. Yavru flamingo da bugün doğayla buluştu” diye konuştu.

