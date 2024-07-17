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        Haberler Sağlık Yutma riskine karşı bebeklere nazar boncuğu, kolye takılmamalı uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Yutma riskine karşı bebeklere nazar boncuğu, kolye takılmamalı uyarısı!

        Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, 3 yaşın altındaki çocukların üzerinde yutma tehlikesine karşı, nazar boncuğu, doğal taşlardan kolye, küpe gibi nesnelerin bulunmaması gerektiği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:23
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        Bebeklere 'nazar boncuğu, kolye' takmayın!
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        Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, toplumda bebeklere, nazar boncukları, altın, bazı dualar, şifalı olduğu düşünülen taşlar, kolye ve bilekliklerin takıldığına işaret etti.

        Ancak bu nesneleri bebeklerin yutmasının ciddi riskleri de ortaya çıkardığını vurgulayan Çalışkan, ailelere, küçük çocuklarını mümkün olduğunca yabancı cisimlerden uzak tutmaları gerektiği uyarısında bulundu.

        Çalışkan, "3 yaşın altındaki hiçbir çocukta, üzerinde taşıyabileceği nazar boncuğu, doğal taşlardan kolye, küpe gibi nesnelerin bulunmaması gerekiyor. Çünkü çocuklar küçük boyutlu yabancı cisimleri tanımak için ağızlarına atabiliyor ve yutma sonucu bu nesneler soluk borularına kaçabiliyor" dedi.

        "DETERJANLARI ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN"

        Bebeklerin bazen deterjan, temizleyici gibi ürünleri de yutabildiklerine dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti: "Deterjan, tuz ruhu, çamaşır suyu gibi tüm paketli temizlik ürünlerinin ağızlarında kilit vardır. Kilitsiz olan, açık satılan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerekiyor. Bazen renksiz deterjanlar su şişelerine konulup dolaplarda saklanabiliyor. Çocuklar çok meraklı, her buldukları yeni şeyi denemek, tatmak istiyorlar. Çocukların, uzun dönem hayatlarını etkileyecek problemlerle karşılaşmaması için ailelerin dikkat etmesi, deterjanları çocuklardan uzak tutması gerekiyor."

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