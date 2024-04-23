Yusuf Yazıcı'ya yine hırsızlık şoku!
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evine üçüncü kez hırsız girdi. Milli oyuncu, yakalanan hırsızdan şikayetçi oldu
Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı talihsiz bir olay yaşadı. Milli futbolcu Fransa'da 3. kez hırsızlık kurbanı oldu.
La Voix du Nord'un aktardığı habere göre olay 21 Nisan Pazartesi günü saat 15:30 sularında yaşandı. Yusuf Yazıcı, Marcq-en-Baroeul'deki evinin ön kapısına vurulduğunu duydu ve hemen polisi aradı.
Hemen polis ekiplerine haber veren Yusuf Yazıcı, hırsızın yakalanmasını sağladı. Mili oyuncu, polise verdiği ifadede hırsızdan şikayetçi oldu.
Yıldız oyuncu, hırsızlık olayını sosyal medyadan paylaşarak sitemde bulundu.
İşte o paylaşım: