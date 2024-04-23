Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı

Yaptığı müdahaleyle müşterinin nefes borusuna kaçan dilini çıkardığını anlatan Bayraktar, "Müşterimi tıraş ederken bir anda kendinden geçti. Morarmaya başladı. O anda bir şeyler olduğunu hissettim. Nefes alamadığını anlayınca ağzını açtım. Dili içeriye doğru kabarmıştı. Dilini çekince biraz rahatladı. O rahatlayınca biz de rahatladık. Hastaneye götürmeyi teklif ettik ama kabul etmedi. İyi olduğunu söyledi. Biraz korktuk. Görüntüleri sosyal medyadan görüp arayanlar var. Hayat kurtarmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.