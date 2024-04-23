Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
Bursa'da tıraş olduğu sırada dili boğazına kaçan kişiyi berberi kurtardı. Müşterisini kurtardıktan sonra traşa kaldığı yerden devam eden berberin görüntüleri güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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Osmangazi'nin Çırpan Mahallesi’nde bir kişi, traş olmak için mahalledeki berbere gitti.
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Sakal tıraşı sırasında bu kişi, dilinin boğazına kaçması sonucu nefes alamayarak fenalaştı.
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Müşterisinin nefesinin kesilerek fenelaştığını fark eden 50 yaşındaki berber Muhammet Bayraktar, elini müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkarmayı başardı.
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Yaptığı müdahaleyle müşterinin nefes borusuna kaçan dilini çıkardığını anlatan Bayraktar, "Müşterimi tıraş ederken bir anda kendinden geçti. Morarmaya başladı. O anda bir şeyler olduğunu hissettim. Nefes alamadığını anlayınca ağzını açtım. Dili içeriye doğru kabarmıştı. Dilini çekince biraz rahatladı. O rahatlayınca biz de rahatladık. Hastaneye götürmeyi teklif ettik ama kabul etmedi. İyi olduğunu söyledi. Biraz korktuk. Görüntüleri sosyal medyadan görüp arayanlar var. Hayat kurtarmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.
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Müşterisinin kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine traşa devam ettiğini ifade eden Bayraktar, "Ben de 5 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı" diye konuştu.
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Öte yandan Bayraktar'ın müşterisini kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Görüntülerde, Bayraktar'ın nefes almadığını fark ettiği müşterisinin ağzını açtığı, parmaklarıyla dilini boğazından çıkardığı anlar yer aldı.