Lille teknik direktörü Christophe Galtier, maçın ardından, "Yusuf, ona güvenebileceğimi fazlasıyla gösterdi. Bize farklılık getirmesi için Yusuf'u kadromuza kattık. Onu sol ayağı, vuruşları, yeteneği için transfer ettik. Maçtan sonra çok mutluydu. Ben de onun adına mutluyum" diye konuştu.